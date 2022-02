Call of Duty: Vanguard/Warzone : Le contenu de la Saison 2 dévoilé

Tout le contenu et détail de la saison 2 de Vanguard et Warzone

Si elle avait été repoussée de quelques jours , l'arrivée de la. Elle est prévue pour. D'ailleurs, c'est tout récemment que nous apprenons son contenu. Tour d'horizon de ce qui attend les joueurs et les joueurs pour cette nouvelle saison.Pour cette nouvelle saison sur Call of Duty: Warzone, les développeurs de chez Infinity Ward et Raven Software ont ajouté un background scénaristique :. Ainsi, elle sera disponible dans le battle royale : elle est équipée de munitions dégageant un nuage de poison lorsqu'un ennemi est à terre, ce qui rend alors la réanimation plus compliquée. De plus, les joueurs et joueuses disposeront de bombes Nebula V, causant de lourds dégâts et répandant un nuage de gaz stagnant à un point donné. Par ailleurs,, car elle est devenue une usine chimique, disposant de sept laboratoires de recherche.Afin de contrer cette arme, chacun pourra s'équiper d'. Cette amélioration de combat permet aux joueurs d'avoir un filtre d'air, protégeant du gaz Nebula V ou bien du cercle. De plus,, se déplaçant et attaquant tous les personnages dans leur ligne de mire. En les détruisant, il sera possible d'obtenir du butin rare. Heureusement,, permettant de tuer des ennemis et détruire des véhicules,qui pourront être utilisés pour se déplacer rapidement.Pour finir, la Saison 2 de Call of Duty: Warzone devrait apporter, dont l'un se nomme Caldera Cash. Dans celui-ci, deux équipes de 48 joueurs devront s'affronter dans un Match à Mort. Match durant lequel différents événements et bonus seront de la partie. L'équipe qui aura atteint 500 points obtiendra la victoire. À l'inverse, Rebirth Iron Trials se veut fait pour les duos compétitifs.Évidemment, Call of Duty: Vanguard n'est pas en reste et accueillera de nouveaux éléments.. Il s'agit de Casablanca et Gondola. Si la première dispose de dimensions assez généreuses et avec beaucoup de verticalité, Gondola proposera un ravin, une vigie et des grottes.Afin d'accompagner le début de la Call of Duty League 2022, Call of Duty: Vanguard disposera alors de, proposant des règles approuvées par la ligue, des récompenses inédites et des classements.La Saison 2 apportera, par ailleurs, son lot de changements en ce qui concerne le mode Zombies de Call of Duty: Vanguard. C'est un tout nouveau pan scénaristique qui attend les joueurs :. Pour ce faire, ils pourront compter sur. Sans oublier,qui seront à retrouver sur cette nouvelle carte. Parmi elles, le classique Ray Gun, le bouclier Decimator, et d'autres à énergie.Sur la carte Terra Maledicta, de nouveaux objectifs et une quête scénarisée, en plus d'Easter Eggs et de l'artefact inédit, seront disponibles. Cette dernière permettra d'en apprendre plus sur Vercanna alors que l'objectif principal sera d'interrompre la cérémonie du sang de l'éther noir.S'il ne s'est pas entièrement dévoilé à ce jour, un Passe de Combat sera bien entendu de la partie, pour cette Saison 2. Nous savons d'ores et déjà qu'il octroiera. En remplissant le Passe de Combat, les joueurs se verront gratifiés d', dits Armurerie (immunité contre l'atout Ingénieur) et Mécanicien (tourelle faisant pleuvoir les balles sur les ennemis).Finalement, au sujet des armes, certaines ont été annoncées, dont. Au cours de la Saison 2, les développeurs ajouterontRappelons que le battle royaleest disponible gratuitement sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC. En revanche, vous pouvez faire quelques économies en vous procurantchez notre partenaire, Instant Gaming :