Call of Duty: Vanguard/Warzone : L'un des joysticks des manettes inutilisable à cause d'un problème

Alors que les développeurs deetont récemment annoncé le report du lancement de la saison 2 , les deux titres se retrouvent de nouveau au cœur de l'actualité alors qu'un nouveau problème impactant les joueurs est apparu soudainement.Selon plusieurs sources, dont l'utilisateur u/spiderpunk92 sur Reddit, une petite majorité de joueurs (pour le moment) serait victime d'un problème technique assez contraignant et frustrant :, suite à cela. Or, sur Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Vanguard, ce joystick permet de mouvoir la caméra et ainsi viser un ennemi, avant de lui tirer dessus. De ce fait, ce bug laisserait les joueurs complètement démunis, en cours de partie. D'après les témoignages partagés sur Reddit, ce souci n'épargne aucun constructeur de manettes.Si Activision n'a pas encore communiqué à ce sujet, des joueurs auraient trouvé une explication, voire une solution : en effet, si la manette se déconnecte, le jeu change automatiquement les paramètres des commandes en passant sur celles clavier/souris.Ces deux manipulations auraient fait leurs preuves pour une poignée de joueurs touchés.Pour autant, il ne s'agit là que d'une solution de remplacement et il y a fort à parier que