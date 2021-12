Roadmap saison 1 Vanguard

Disponible depuis environ un mois,, qui sera également introduite dans. Comme nous le savions, plusieurs éléments seront disponibles, comme de nouvelles cartes, de nouvelles armes, de nouveaux modes ou encore de nouveaux opérateurs. Il y en aura pour tous les goûts et tous les types de joueurs.Commençons par, puisque le contenu est ici plus important. Deux nouvelles cartes seront introduites avec la saison 1, Paradise et Radar, offrant des terrains de jeu verdoyant, mais rocheux et poussiéreux. Le mode Control va également faire son arrivée, comme de nouveaux perks, sans surprise. Côté Zombies, les nouveautés sont moins réjouissantes, puisque les joueurs ne pourront profiter « que » de nouveaux objectifs, d'ajouts d'armes ou encore de challenges.Des armes seront également introduites pour le multijoueur (les mêmes ajouts que pour Warzone) que ce soit au début de la saison ou en cours de saison. Pour ce qui est des opérateurs, cela fonctionne pareil, avec trois nouvelles têtes, dont Francis et Lewis dès le début.Concernant Call of Duty: Warzone, en plus de Caldera, la nouvelle carte du battle royale, les joueurs pourront profiter de nouveaux événements, de contrats inédits ou encore d'un Goulag qui a été revu, tant par son aspect que ses règles. Activision a pour rappel annoncé que la gagnant du Goulag allait conserver son équipement . De nouveaux modes, des armes propres au BR et des véhicules seront également déployés avec cette saison 1.Rendez-vous donc dès le 8 décembre pour découvrir toutes ces nouveautés dans Call of Duty: Vanguard et Call of Duty: Warzone