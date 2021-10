Call of Duty: Vanguard présente de nouveaux opérateurs

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Durant ce mois d'octobre,a dévoilé plusieurs trailers, dont une bande-annonce mettant l'axant su. Malgré des présentations assez brèves, nous avons pu faire la connaissance deCette fois-ci, le studio a décidé de revenir plus en détail sur deux de ces opérateurs, mais aussi d'en présenter deux autres qui eux, ne seront disponibles que dans, véritable protagoniste du jeu, sera en effet jouable dans le mode campagne, mais aussi dans le multijoueur. Selon sa vidéo de présentation, nous apprenons qu'il est né au Cameroun et qu'il a été éduqué en Angleterre. Par la suite, il a décidé de s'engager dans l'armée en tant que parachutiste durant la Seconde Guerre mondiale. S'il est si présent durant toute cette promotion autour du jeu, c'est parce qu'il a été le premier personnage à avoir été créé par le studio., que nous connaissons déjà, est une snipeuse russe qui sera elle aussi dans la campagne et dans le multijoueur. D'après son trailer de présentation, nous apprenons qu'elle était, avant les événements de Vanguard, une infirmière. Elle a décidé de rejoindre la bataille et a su faire ses preuves auprès de ses alliés.Nous découvrons deux nouveaux opérateurs qui eux seront disponibles dans le multijoueur :est un officier nippo-américain, et surtout un excellent tireur d'élite. Dans sa présentation, nous apprenons qu'il a été contraint de vivre dans camps d'internement que les USA avaient mis en place pour les citoyens d'origine japonaise durant cette guerre. Il a ensuite été enrôlé dans l'armée pour protéger cette nation.Enfin,est une opératrice qui semble, selon sa bande-annonce, être spécialisée dans les combats rapprochés. Comme, elle est elle aussi infirmière et est fatiguée par cette guerre.Malgré tous ces personnages et l'intrigue dea tenu à préciser que même si certains événements historiques seront présents, la trame de l'histoire sera propre à Call of Duty. Elle ne reflètera pas totalement la réalité.Pour rappel,sera disponible le 5 novembre sur les consoles PlayStation, Xbox et sur PC.