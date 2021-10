Call of Duty: Vanguard : Les scénaristes espèrent au moins deux suites directes

Nous nous sommes lancés dans ce processus en nous demandant comment créer les personnages emblématiques de COD, parce qu'il n'y en a pas vraiment dans Call of Duty pour le moment [...] Nous nous sommes donc demandé qui pourraient être nos personnages phares de COD, parce que nous voulons faire Vanguard 2 et Vanguard 3, parce que nous avons deux autres histoires que nous voulons vraiment raconter avec ces personnages.

Il y a quelques jours,dévoilait une nouvelle bande-annonce de Call of Duty: Vanguard , avec l'accent porté sur l'un des personnages principaux du jeu,. À travers ce trailer, nous avons pu découvrir son histoire, mais aussi celles de ses coéquipiers. Durant la Comic Con qui a eu lieu à New York,Selon ses dires (via VGC ),car le jeu a été développé de façon à ce qu'il détienne des personnages « clés » de la licence. À l'heure actuelle,ne dispose pas en effet de figures emblématiques comme Halo avec le Master Chief, mais, la redoutable snipeuse russe.Par la suite, la scénariste déclare qu'elle espère queplaira autant aux joueurs qu'à elle et son équipe afin de pouvoir raconter la suite des histoires des personnages de la campagne. Toutefois, même si Call of Duty ne détient pas de « tête d'affiche »,, mais pour le mode Zombies.En attendant la sortie de Call of Duty: Vanguard qui aura lieu le 5 novembre sur les consoles PlayStation, Xbox et sur PC, vous pouvez déjà tenter de récupérer, et ce gratuitement, certaines récompenses du Passe de combat disponible dans Warzone