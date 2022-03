Call of Duty: Vanguard/Warzone : Saison 2 Reloaded, date et détails sur le contenu

Date et contenu de la saison 2 Reloaded de Vanguard et Warzone

Date et heure de sortie

Aperçu du contenu de la Saison 02 Reloaded

Call of Duty: Vanguard et Call of Duty: Warzone vont, bientôt, accueillir une toute nouvelle saison.. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous donnons un aperçu de ce qu'il faut savoir à son sujet.La Saison 2 Reloaded arrivera à des dates et heures différentes, entre Call of Duty: Vanguard et Call of Duty: Warzone. En effet,, alors qu'Évidemment, il faudra télécharger et installer la nouvelle mise à jour, avant de pouvoir rejoindre, à nouveau, les serveurs officiels de ces deux jeux.La Saison 2 Reloaded apporte son lot de nouveautés et de changements. Pour commencer, les développeurs ont retravaillé Rebirth Island et ont ajouté de nouveaux points d'intérêt.Call of Duty: Vanguard a le droit à un. Dans celui-ci, les joueurs devront former des équipes de 12 et prendre le contrôle des bases d'opérations ou bien de les défendre, cela dépendra essentiellement du camp dans lequel ils sont. Heureusement, ils pourront compter sur des stations d'achat, semblables à celles de Champion Hill. Par ailleurs, ce sera l'occasion de s'essayer à. Il s'agit de « Alps » en anglais. De nouveaux véhicules et récompenses seront de la partie.En ce qui concerne le battle royale, Call of Duty: Warzone aura le droit à de(dont un sur Snoop Dogg), de nouvelles armes et un nouvel opérateur (Gustavo).. Évidemment, les développeurs en profiteront pour ajouter de nouveaux défis et récompenses.Vous retrouverez tous les détails quant au contenu de la Saison 02 Reloaded de Call of Duty: Vanguard et Call of Duty: Warzone sur le site officiel du jeu Rappelons que le battle royaleest disponible gratuitement sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC. En revanche, vous pouvez faire quelques économies en vous procurantchez notre partenaire, Instant Gaming :