Call of Duty: Vanguard/Warzone : Saison 3 Classified Arms, date et détails sur le contenu

M1916 : Fusil d'assaut semi-automatique allemand qui peut tuer en deux balles, et ce même sans accessoire(s). En revanche, son défaut principal : son recul important.

: Fusil d'assaut semi-automatique allemand qui peut tuer en deux balles, et ce même sans accessoire(s). En revanche, son défaut principal : son recul important. Nikita AVT : Fusil d'assaut avec une cadence de tir élevée. Par contre, la stabilité peut devenir problématique, si l'arme n'est pas équipée d'accessoires adéquats.

Mateo Hernandez (Task Force Harpy).

Florence Carter.

Kim Tae Young.

Call of Duty: Warzone, les changements et l'Opération Monarch

Call of Duty: Vanguard, les ajouts

Mode Zombies, les nouveautés

Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Vanguard s'apprêtent à accueillir une toute nouvelle saison. Il s'agit de la Saison 3 répondant au nom de « Classified Arms ». Ainsi, dans ce qui suit, nous vous donnons un aperçu de ce qu'il faut savoir à son sujet.La Saison 3 de Call of Duty: Vanguard et Call of Duty: Warzone sera déployée, très certainement, en même temps sur les serveurs officiels des deux titres. Ainsi, cette nouvelle saison doit débarquer le, sur toutes les plateformes de jeu, comme nous vous l'avions précédemment indiqué dans un article dédié Évidemment, il faudra télécharger et installer la nouvelle mise à jour, avant de pouvoir rejoindre, à nouveau, les serveurs officiels de ces deux jeux.La nouvelle saison introduira, bien évidemment,. Nous comptons pas moins de 100 niveaux inédits, dontPar ailleurs, en achetant le Pass de combat de cette nouvelle saison,les Opérateurs suivants :Suite à la mise à jour et au déploiement de la Saison 3, Warzone accueillera un. Il s'agit d'un site de fouilles, situé entre la Mine et les Ruines. Par ailleurs, les développeurs profiteront de ce patch pour mettreComme vous le savez probablement déjà, la Saison 3 introduira des monstres iconiques du 7e Art, c'est-à-dire, via l'événement « Opération Monarch ». Nous vous en avons parlé, il y a peu de temps, dans un article dédié à ce sujet Finalement, c'est unqui sera introduit au battle royale d'Activision. Celui-ci a été développé par Toys for Bob et est une arène quasi symétrique, disposant de couloir et d'une zone ouverte.Par ailleurs, en ce qui concerne le mode multijoueur,seront introduites dans la rotation. Elles portent le nom de « Mayhem » et « Sphere ». La première sera disponible dès le lancement et adopte un décor digne des plateaux de tournage des années 50. La deuxième sera introduite au cours de la saison et ressemble davantage à un laboratoire secret d'armes.Mais ce n'est pas tout,fera également son entrée dans le mode multijoueur. Pour rappel, il s'agit d'un équipement permettant de neutraliser les grenades à fragmentation, les bombes collantes et les grenades paralysantes.Finalement, le mode Zombies de Call of Duty changera quelque peu avec l'arrivée de la Saison 3 : les armes débloquées du Pass de Combat pourront être équipées. Les joueurs et les joueuses pourront également remplir, octroyant comme récompense : une carte de visite unique et des bonus d'expérience. Les armes, KG M40 et Whitley, pourront être obtenues.Si vous désirez en savoir encore plus concernant la Saison 3 Classified Arms de Call of Duty: Vanguard et Call of Duty: Warzone, sachez qu'un post récapitulatif est disponible sur le site Callofduty.com Rappelons que le battle royaleest disponible gratuitement sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC. En revanche, vous pouvez faire quelques économies en vous procurantchez notre partenaire, Instant Gaming :