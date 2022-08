Call of Duty: Modern Warfare 2 et Warzone 2.0 se dévoileront davantage en septembre

Clear your calendars September 15 for #CODNEXT - an era-defining, livestream franchise event.



✅ Full #ModernWarfare2 MP reveal

✅ The future of #Warzone

✅ The #Warzone mobile experience

✅ Live gameplay from your favorite streamers



+ More to come! pic.twitter.com/FTlSl7JryQ — Call of Duty (@CallofDuty) August 7, 2022

et Warzone 2.0, deux titres devant sortir en cette année 2022, sont très attendus par les joueurs et les joueuses. Si quelques informations les concernant ont déjà été dévoilées, nous devrions en savoir plus en septembre prochain.En effet, un showcase, intitulé, aura lieu le 15 septembre 2022. Durant l'événement, Infinity Ward apportera de plus amples informations concernant le futur de la franchise Call of Duty. De plus, comme indiqué dans un récent article sur le site officiel, le multijoueur de Call of Duty: Modern Warfare 2 sera révélé à ce moment-là. Par ailleurs, ce sera l'occasion d'en apprendre davantage quant à Warzone 2.0 et le portage Call of Duty: Warzone sur smartphones (plus connu sous le nom « Project Aurora »).Finalement, remarquons que les différentes dates de la bêta et de l'accès anticipé de Call of Duty: Modern Warfare 2 sont désormais connues.Pour rappel, Call of Duty: Modern Warfare 2doit sortir le 28 octobre prochain. Le titre se rendra disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Notez que vous pouvez, d'ores et déjà, précommander le jeu, qui propose deux éditions différentes. Tous les détails sont à retrouver dans ce guide dédié devrait, quant à lui, arriver en fin d'année 2022, et plus précisément après la sortie de Call of Duty: Modern Warfare 2 et avant le 31 décembre.