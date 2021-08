Call of Duty: Vanguard est-il disponible sur Steam ?

Avec, la franchise va faire son grand retour dans les récits de la Seconde Guerre mondiale, pour nous proposer des histoires se déroulant sur plusieurs fronts, notamment le Pacifique, l'Afrique du Nord, l'Europe de l'Est et Ouest. De ce fait, nombreux sont les joueurs à vouloir tenter l'aventure, lorsqu'il sera disponible plus tard dans l'année. Comme chaque année,, plateforme de jeux la plus populaire.La réponse est malheureusement non,. Depuis plusieurs années, Activision rend son jeu exclusif au Battle.net, sa plateforme (à l'instar d'Overwatch, par exemple). Cela rebute certains joueurs, mais la plupart finissent tout de même par se le procurer, même si cela oblige l'utilisation d'un autre launcher.Cette pratique, qui n'est que très récente, puisque cela date de 2018, est avant tout économique, étant donné qu'en mettant son jeu sur le Battle.net, Activision récupère 100 % du prix de vente, ce qui n'est pas le cas sur Steam, puisque Valve garde 30 % de commission (20 si le titre rapporte 50 millions de dollars).Si vous souhaitez jouer à, vous devrez donc passer par le Battle.net. Hormis le fait de rajouter un nouveau launcher, cela ne vous changera pas, d'autant plus qu'il est assez intuitif, contrairement à certains autres.arrivera le 5 novembre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Vous pouvez, d'ailleurs, d'ores et déjà le précommander, en passant par le site officiel. Une bêta aura également lieu quelques jours avant son lancement