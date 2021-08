Call of Duty: Vanguard : Détails des différentes éditions et précommandes

Détails des différentes éditions de Call of Duty Vanguard

Édition Standard

Call of Duty: Vanguard

Accès anticipé et possibilité de pré-télécharger le jeu avant le lancement

Plan d'arme Virtuose Raid nocturne à utiliser dans Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone

Opérateur Arthur Kingsley, à utiliser plus tard dans Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone

Pack d'armes Première ligne

5 heures de double EXP d'armes (uniquement dans le cas de l'Édition cross-gen)

Édition Ultime

Call of Duty: Vanguard

Accès anticipé et possibilité de pré-télécharger le jeu avant le lancement

Plan d'arme Virtuose Raid nocturne à utiliser dans Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone

Opérateur Arthur Kingsley, à utiliser plus tard dans Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone

Pack d'armes Première ligne

5 heures de double EXP d'armes

Pack Task Force One (comprend trois apparences d'opérateurs et trois plans d'armes avec balles traçantes)

Pack Passe de Combat (permet d'avoir 1 Passe de Combat + 20 passages de niveau dans l'année)

5 heures de double EXP

Où précommander Call of Duty: Vanguard ?

Comme chaque année,. L'intrigue recule encore de quelques années, pour se dérouler durant la Seconde Guerre mondiale, temporalité particulièrement aimée d'une grande partie des joueurs. Dans la foulée de sa révélation, à la mi-août, Activision et Sledgehammer Games, en charge de son développement, ont révélé quelques détails, dont ceux liésAfin que vous ayez toutes les informations en votre possession au moment de faire votre choix, nous vous avons fait un récapitulatif de tout le contenu de ces éditions, au nombre de deux, ci-dessous.Notez que chaque achat permet d'avoir un accès anticipé à la bêta ouverte de quelques jours, même dans le cas des versions physiques et de pré-télécharger le titre.Vendu au prix de 59,99 € sur PC, 69,99 euros sur consoles. Sachez qu'il existe également une Édition cross-gen, permettant d'y accéder sur les consoles au sein d'une même famille (PS4/PS5 et Xbox One/Series). Le contenu est le même que l'Édition Standard.Vendu au prix de 99,99 euros.Si vous souhaitez, vous pouvez le faire directement via le site officiel , ou vous rendre sur le store de votre plateforme (PS Store, Microsoft Store ou Battle.net, sur PC). Il n'y a rien de plus simple.La sortie de Call of Duty: Vanguard est attendue le 5 novembre 2021, sur consoles et PC.