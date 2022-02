Call of Duty pourrait arriver sur Nintendo Switch

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Les choses risquent d'évoluer à la suite du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Il a déjà été précisé, par exemple, que les licences d'Activision et/ou Blizzard n'allaient pas toutes devenir exclusives aux plateformes de Microsoft, notamment Call of Duty, qui restera jouable sur PlayStation . Mieux encore, Microsoft a pour objectif de rendre certaines de ces licences disponibles sur encore plus de plateformes,Dans un entretien avec CNBC , Brad Smith, président de Microsoft, a expliqué que la société avait de nombreux objectifs, et a « envie d'apporter Call of Duty sur les appareils Nintendo. Nous aimerions porter les autres titres populaires d'Activision Blizzard et nous assurer qu'ils continuent d'être disponibles sur PlayStation, et qu'ils deviennent accessibles sur Nintendo ».Des propos qui devraient donc ravir celles et ceux possédant une Switch et qui sont amateurs de FPS. Malheureusement,Reste à savoir comment Microsoft et Activision organiseront cela. Aurons-nous le droit à une version propre et unique à la Switch, à l'instar d'Apex Legends, ou compatible avec les autres plateformes ? Réponse dans les mois, ou années, à venir.