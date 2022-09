Call of Duty : L'éventuel passage en exclusivité ferait des heureux chez EA (Battlefield)

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis l'annonce de la volonté par Microsoft de racheter, l'industrie et ses observateurs sont sur le qui-vive. Il faut rappeler que l'affaire n'est pas encore conclue et que plusieurs procédures judiciaires sont en cours pour s'assurer de la légalité d'une telle acquisition, notamment au regard de ses conséquences pour le marché du jeu vidéo, avec la crainte de la formation d'un puissant monopole.C'est précisément dans ce cadre que Sony a exprimé ses craintes en ce qui concerne l'avenir de la franchise. Le titre est en effet la plus grosse vitrine de l'éditeur américain est une des licences les plus lucratives de l'industrie. Alors que les présidents deets'écharpent par déclarations interposées, un troisième acteur compte bien profiter de la situation.C'est le cas d'Andrew Wilson, PDG de, dont les productions comprennent la licence, concurrent historique de la licence Call of Duty. Tout comme son rival, Battlefield a toujours été jouable sur toutes les plateformes disponibles, toutes générations confondues. Un hypothétique départ de la franchise d'Activision du marché PlayStation serait une véritable aubaine pour l'éditeur de, comme il l'a expliqué lors d'un événement Goldman Sachs (via GameSpot ). Néanmoins, il a déjà été précisé que la licence n'allait pas devenir exclusive à Microsoft, pour le moment Toutefois, le jeu des négociations entre Sony et Microsoft n'est pas terminé et peut encore déboucher sur un accord qui laissera Call of Duty couler des jours heureux sur la machine du constructeur japonais, ce qui est pour le moment la tendance. Mais le rachat n'est toujours pas entériné juridiquement. Enfin, la licence, après l'accueil critique et commercial mitigé de son dernier opus, n'est peut-être pas en mesure de venir empiéter sur les plates-bandes de son concurrent.