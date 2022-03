Call of Duty : Du contenu par abonnement pourrait arriver

New Activision job listing says "2022 is a stellar opportunity" with "line up of innovations in curated player experiences, multi-platform game play, subscription-based content, mobile game development, and a move to always on community and player connectivity" called "CoD 2.0" pic.twitter.com/mljg9dKShl — CharlieIntel (@charlieINTEL) March 28, 2022

. Activision l'a répété à plusieurs reprises, notamment parce que plusieurs jeux sortiront, dont la suite de Modern Warfare 2019 et ce que le studio appelle pour le moment Warzone 2. La version mobile du battle royale est également en cours de développement et pourrait paraître d'ici à la fin de l'année.Toutefois, Activision a, semble-t-il, d'autres projets pour pérenniser sa licence, mais également engranger encore plus d'argent qui, ne nous le cachons pas, est l'objectif premier. Ainsi,, comme l'explique une offre d'emploi, repérée par CharlieIntel. Celle-ci mentionne également « une orientation vers la connectivité des communautés », mais aussi, et surtout « du contenu par abonnement ».Ainsi, Activision pourrait suivre Rockstar, qui a récemment lancé GTA+ pour son mode Online, et. Bien évidemment, il va falloir attendre un peu avant de voir ce que le studio a en tête, mais il semble bel et bien décider à évoluer, avec ce projet appelé « CoD 2.0 ». À l'image de plusieurs licences majeures de l'industrie, Call of Duty pourrait bien drastiquement évoluer d'ici peu de temps.