Call of Duty: Warzone : La version mobile est actuellement en développement

We are building Call of Duty® Warzone™ for mobile! Apply today for exciting roles across the development and publishing teams!



More Information Here: https://t.co/3C39S1ITeI pic.twitter.com/J0rOw5W7eO — Activision (@Activision) March 10, 2022

Depuis son lancement officiel, le battle royale d'Activision, Call of Duty: Warzone, est toujours aussi populaire et ne cesse d'attirer de nouveaux joueurs et joueuses. Fort de ce succès, les développeurs comptent bien porter leur titre sur d'autres plateformes, notamment sur smartphones.C'est probablement la bonne nouvelle du jour pour les fans de Call of Duty et celles et ceux sévissant sur mobiles :. En effet, c'est via leur compte officiel Twitter, qu'Activision a partagé la bonne nouvelle.Pour le moment,. D'ailleurs, Activision a profité de cette communication pour indiquer qu'ils recherchent actuellement des programmeurs, des chefs de produit, etc.S'ils n'ont pas dévoilé de plus amples informations à ce sujet, de futures et nouvelles communications officielles nous permettront d'en savoir plus. C'est donc en bonne voie. Mais il convient tout de même de prendre son mal en patience pour voir Call of Duty: Warzone débarquer sur votre smartphone.Rappelons que le battle royaleest disponible gratuitement sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC.