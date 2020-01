Modern Warfare : Le nouveau système économique s'avère payant

Avec la sortie de Call of Duty: Modern Warfare, Infinity Ward et Activision ont revu le système économique de la franchise, en laissant de côté certaines choses. Il semblerait que les joueurs aient particulièrement apprécié, en témoignent les recettes, au-dessus de celles de Black Ops 4.

L'un des changements majeurs de cette nouvelle itération de la franchiseest le système économique, bien différent des derniers opus., au profit de simples microtransactions pour celles et ceux qui auraient envie de s'acheter certains cosmétiques, et d'un passe de combat, qui, en échange de 10 euros, octroie moult récompenses aux joueurs.Ce système semble donc apprécié des joueurs, puisque selon les chiffres communiqués par SuperData , les recettes du quatrième trimestre de l'année 2019 pouront été supérieures de 4 % à celles de Black Ops 4 au cours de la même période. Lors du mois de décembre, lequel a vu le lancement du passe de combat,, soit presque autant que durant les trois premiers mois de commercialisation de son prédécesseur (92,9).Cependant, ce nouveau système économique n'explique pas à lui seul la réussite de Modern Warfare, puisque les efforts des développeurs sur le contenu font en sorte que les joueurs sont davantage présents. De plus, le cross-play, disponible pour la première fois sur la licence n'y est pas non plus innocent. D'ailleurs,Pour rappel, la Saison 1 se terminera le 11 février prochain , et laissera place à la Saison 2, qui proposera à son tour de nombreuses nouveautés,. De nouvelles informations devraient être partagées dans les jours à venir. Call of Duty: Modern Warfare est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.