Modern Warfare : La saison 1 prolongée de plusieurs jours

Infinity Ward a récemment annoncé que la saison 1 était prolongée d'une dizaine de jours, et que pour patienter, les joueurs auront la possibilité de gagner moult récompenses et récupérer une arme inédite.

Les joueurs decontinuent de recevoir du nouveau contenu de manière régulière, et ces derniers s'attendaient à ce que la première saison si termine dans quelques jours,. Néanmoins,, le studio en charge de son développement, a annoncé sur le site officiel sur celle-ci allait durer un peu plus longtemps, jusqu'en février.Les développeurs n'ont pas expliqué les raisons du report de la saison 2,. Pour que les joueurs n'en pâtissent pas,, avec « de nombreux nouveaux objets et défis » au programme, comprenant même une nouvelle arme,. D'autres modes de jeu (connus ou nouveaux) feront également leur arrivée, alors que plusieurs événements double XP, double XP d'arme ou double progression de Tiers seront bien évidemment lancés par les développeurs., avant de laisser place à la saison 2 qualifiée « d'excitante » par les développeurs, qui devrait sans aucun doute débuter dans la foulée.En attendant, nous rappelons que Call of Duty: Modern Warfare est disponible sur PC, PS4 et Xbox One depuis le 25 octobre dernier.