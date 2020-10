La mise à jour de demain (13 octobre) offrira des options de désinstallation spécifiques à chaque mode pour les possesseurs de Modern Warfare sur PC.

tomorrows update will have mode specific uninstall options for PC MW owners. — Paul Haile (@Tyrael) October 12, 2020

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Au fur et à mesure que les mises à jour viennent alimenter dépassant désormais les 200 Go sur PC , ce qui n'est pas négligeable.Ce problème touche particulièrement les joueurs PC, car. De ce fait, et surtout afin de pallier ce problème, une mise à jour sera déployée ce mardi 13 octobre, permettant l'ajout de cette option afin que les joueurs puissent enfin supprimer ce qu'ils ne désirent pas., a annoncé la nouvelle sur Twitter., permettant donc aux joueurs de désinstaller certaines parties du jeu comme la campagne, le multijoueur, ou encore les opérations spéciales, pour gagner de la place sur leur disque dur.Pour rappel, Call of Duty: Modern Warfare est disponible sur PS4, Xbox One et PC.