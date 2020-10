Comment désinstaller des modes pour gagner de la place sur Modern Warfare ?

Lancer Battle.net.

Sélectionner Call of Duty: Modern Warfare, dans la partie droite.

Sélectionner le menu « Option ».

Sélectionner la sous catégorie « Modification d'installation », ce qui ouvrira une nouvelle fenêtre.

Choisir ce que vous souhaitez désinstaller.

Confirmer votre choix.

In other words: you would not save much space at all by uninstalling Warzone but still needing all the data for MP. — Paul Haile (@Tyrael) October 14, 2020

Grâce à la mise à jour 1.28, déployée ce 13 octobre , les joueurs de Call of Duty: Modern Warfare peuvent enfin supprimer des données du jeu pour limiter l'espace qu'il prend sur leur disque dur. En effet, suite aux mises à jour parues depuis son lancement,, soit une place non négligeable pour celles et ceux possédant un espace restreint. Il est néanmoins possible de supprimer plusieurs parties, pour gagner de la place.Pour ce faire, vous allez impérativement devoir faire la mise à jour, la fonctionnalité ne fonctionne pas si celle-ci se télécharge. Notez que le jeu ne doit pas non plus être en cours d'exécution. Si tous les critères sont réunis, suivez les instructions ci-dessous.Notez que vous pourrez récupérer plusieurs dizaines de gigas grâce à cette opération, environ 34 pour la Campagne, 42 pour le multijoueur et 37 pour le mode Spec Ops, mais la taille globale du jeu restera assez conséquente. Il n'est malheureusement pas possible de désinstaller Warzone.La même fonctionnalité est disponible sur consoles depuis quelques mois déjà.