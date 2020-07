La carte de Warzone modifiée ?

La fin d'une entente

Quand arrive la saison 5 de Modern Warfare et Warzone ?

Alors que nous avions seulement eu le droit qu'à de courts extraits, voici qu'. De grands changements semblent se profiler.Il y a plusieurs jours, certaines rumeurs indiquaient des bouleversements considérables concernant la carte de Warzone,. Outre les vidéos présentées par quelques streamers , la nouvelle bande-annonce semble confirmer ces dires. Ainsi, il semblerait que les joueurs découvrent pour, qui sera partiellement détruit, ainsi que la possibilité de. Ce dernier permettra aux joueurs de récupérer non seulement des armes, mais également des plaques d'armure. Également dans cette bande-annonce, nous pouvons apercevoir une bombe nucléaire résidant actuellement dans l'un des bunkers de la ville.Qui plus est,, qui, à l'heure actuelle, n'a toujours pas été officialisé par Activision ou Treyarch.Ce n'est pas tout puisque le capitaine Price devra régler les problèmes de désaccords entre la coalition et l'allégeance. Si le but de ces deux groupes était de mettre la main sur le chef d'Al-Qatala,. Pour parvenir à retrouver la paix, les joueurs auront affaire à la, composée de, et il semblerait qu'ils s'agissent de personnages appartenant à l'allégeance : Roze, Velikan et Marcus "Lerch" Ortega.Pour terminer, le lancement de la saison 5 de Call of Duty: Modern Warfare et de Call of Duty: Warzone aura lieu le 5 août prochain. Nous aurons davantage d'informations dans les jours à venir.