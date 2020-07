Call of Duty: Modern Warfare : La saison 5 commence son teasing

À quelques jours de la fin de la saison 4 de Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty: Warzone, Infinity Ward commence son teasing pour la saison 5 par le biais d'une vidéo.

Infinity Ward a déjà commencé le teasing de la prochaine en envoyant une courte vidéo au streamer NICKMERCS.



Dans cette dernière, nous pouvons voir que nous sommes à bord d'un train. Alors qu'il s'apprête à démarrer, un hélicoptère apparaît soudainement, et le sol se met à trembler. Il n'y a pas plus de détails, si ce n'est le décor environnant qui semble être la ville de Verdansk, mais également des indications qui déterminent la date du 5 août 2020, probablement la date de lancement de la saison 5. En effet, cette dernière coïncide avec la date de fin du Pass de Combat de la saison 4.





Également, plusieurs rumeurs en provenance du site VGC indiquent que Call of Duty 2020, ou encore Call of Duty: Black Ops Cold War, serait dévoilé en partie durant cette cinquième saison. Des indices seraient donc prochainement disponibles dans le battle royale afin que les joueurs puissent en découvrir davantage sur ce titre qui reste pour le moment mystérieux. Nous en saurons un peu plus dans les semaines qui arrivent.



Quand débute la saison 5 de Modern Warfare et Warzone ? Même si aucune date officielle n'a été donnée, cette nouvelle saison devrait, selon toute vraisemblance, commencer le mercredi 5 août, date à laquelle se finit le passe de combat. Infinity Ward et Activision ne tarderont pas à nous éclaircir à ce sujet.



