Call of Duty: Modern Warfare : Le teaser de la saison 2 officialise le retour de Ghost et Rust

Dans la dernière ligne droite avant le lancement de la saison 2, les développeurs de Call of Duty: Modern Warfare ont partagé le premier teaser de celle-ci, suggérant le retour de Ghost, mais aussi de la carte Rust.

Date de sortie saison 2 Modern Warfare

La saison 1 de a été prolongée de quelques jours , pour finalement se terminer le mardi 11 février prochain. Lasera lancée dans la foulée, et si nous ne savons pas encore le contenu précis de cette dernière, le premier teaser partagé ce 4 février nous en dit un peu plus.Ainsi, les joueurs peuvent s'attendre à revoir l'un des opérateurs les plus connus de la franchise, à savoir, de son vrai nom Simon Riley. Sa présence dans la vidéo (à retrouver ci-dessous) accompagnée de la mention «- confirmé » ne laisse que peu de doute sur son retour. Qui plus est, les quelques autres images suggèrent que la carte emblématique(Call of Duty: Modern Warfare 2) soit elle aussi de retour, mais rien n'a été certifié à ce sujet. Cependant, la présence dedans les fichiers du jeu pourrait confirmer cette thèse.Nous ne savons pas encore ce que proposera cette, mais nul doute qu'une multitude de nouveautés sera intégrée, étant donné l'envie d'Infinity Ward de proposer un contenu quantitatif et qualitatif à sa communauté.Lasera lancée le mardi 11 février, probablement dans la soirée. De plus amples informations seront données prochainement, et les développeurs partageront sans aucun doute un patch note, que nous ne manquerons pas de vous relayer.