Le contenu de la saison 2 de Modern Warfare vient d'être partagé par les développeurs, la veille de son lancement. Une bande-annonce a également été publiée.

Contenu de la saison 2 de Call of Duty: Modern Warfare

Ghost et Rust de retour

Contenu day one

Contenu arrivant plus tard dans la saison

Après une première saison riche en contenu, comprenant des cartes, des armes et des modes, tantôt inédits tantôt déjà connus, la deuxième saison s'apprête à démarrer. Pour que l'attente soit moins longue, Activision et Infinity Ward ont partagé, qui ravira sans aucun doute les anciens joueurs.Comme les rumeurs le suggéraient, puis le teaser publié il y a peu par les développeurs, l'une des cartes emblématiques de la franchise,, est bel et bien de retour. Simon Riley, plus connu sous le pseudonyme de, sera lui aussi de la partie. Cerise sur la gâteau, ils seront tous les deux disponibles le jour du lancement de la, soit ce 11 février.Au total, les joueurs pourront découvrir deux nouvelles cartes multijoueur avecet, une carte Ground War avecet une carte escarmouche,. Du côté des modes, deux seront disponibles dès ce 11 février, en plus de deux nouvelles armes, leet le. Comme dit plus haut, l'Opérateuraccompagnera le tout.Pour fidéliser les joueurs, et les pousser à jouer dans le temps, de nouvelles choses seront déployées tout au long de cette deuxième saison. Nous retrouverons, par exemple, deux nouveaux opérateurs (et), une carte multijoueur (), de nouveaux modes et au moins une nouvelle arme. Bien évidemment, des informations complémentaires seront données par les développeurs en temps voulu pour ces nouveautés.Lasera, sauf changement de dernière minute, disponible dès ce mardi 11 février, dans la soirée, sur toutes les plateformes. Une bande-annonce a été mise en ligne pour illustrer certaines de ces nouveautés.Pour rappel,est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.