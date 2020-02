Call of Duty: Modern Warfare : MàJ 1.14, saison 2, tous les détails

La mise à jour 1.14, synonyme de saison 2, est, d'ores et déjà, disponible sur toutes les plateformes. Retrouvez, dans notre article, les informations à retenir du patch note.

Détails de la màj 1.14

Nouvelles cartes

La carte Rust est de retour. Disponible dans Call of Duty: Modern Warfare 2, Rust est maintenant intégrée au mode multijoueur. D'une taille plutôt petite, elle favorise les combats rapides et rapprochés.

Atlas Superstore est également disponible. Cette dernière prend place dans un entrepôt repris par les forces d'Al-Qatala et est assez dense.

Zhokov Boneyard (Guerre terrestre) et Bazaar (Escarmouche) font également leur arrivée dans Modern Warfare.

Nouveaux modes multijoueur

De nouveaux tournois sont disponibles. 32 équipes peuvent s'affronter pour tenter de remporter des récompenses dignes de ce nom. Ce mode est disponible pour une durée limitée.

CDL Playlist : Dans ce mode, les règles de la Call of Duty League sont appliquées. Les paramètres ont été modifiés dans le but de glisser dans la peau d'un joueur professionnel.

Nouvel Opérateur

Ghost est dès maintenant disponible.

Nouvelles armes

Deux armes font leur arrivée : Grau 5.56 Striker 45



Corrections de problèmes

Correction d'un problème qui faisait que le défi « concentré » ne fonctionnait pas.

Krovnik Farmland Suppression de l'accès au deuxième étage dans certaines maisons. Correction de plusieurs problèmes en Guerre terrestre.

La fonction « Copier le chargement » a été désactivée.

Trophy System : Le temps de déploiement a été réduit d'environ une demi-seconde

Correction d'un problème permettant aux joueurs d'obtenir des largages d'armes infinis.

Perk 1 Surarmement sera maintenant un perk 2. Démineur : Suppression de la capacité piratage. Pas de course : Double le taux de recharge du Sprint tactique. Quick Fix : Délai de régénération de la santé réduit. Chaque élimination redémarrera immédiatement la régénération.

Perk 2 Fantôme : Suppression de l'immunité aux grenades instantanées. Réapprovisionnement : Changement du taux de recharge de l'équipement de 30 à 25 secondes. Chaîne d'éliminations : Prend la place du perk Surarmement et devient perk 1. Tueur en série : Augmentation du score pour les Scorestreaks dans chaque mode.

Perk 3 Technicien : Augmente la réduction des coûts des améliorations de combat. Observateur : Ajout de la capacité Piratage. Endurci au combat : Immunisation face aux grandes Snapshot Ajout d'une resistance à la grenade à gaz.



Arbalète Correction d'un problème lors de la tentative de déverrouillage de l'arme. Correction d'un problème avec les boulons d'arbalète Fury explosifs qui tuaient les Mastodontes en un seul coup. Réglage de la vitesse de rechargement (qui sera sans doute encore modifié dans les semaines à venir). Correction d'un problème où l'arbalète n'infligeait pas de dégâts en mêlée.

SA87 Augmentation des dégâts Recul lissé.

Augmentation du nombre de munitions pour le RAM-7 (45 à 50).

Correction d'un problème avec le point de contrôle qui pouvait faire apparaître des joueurs sous la carte dans l'Opération Harbinger.

Ajout de la possibilité de modifier les raccourcis clavier pour les chargements personnalisés 6 à 10.

Correction d'un problème visuel où la surbrillance des pseudos des joueurs dans le lobby pouvait entraîner l'apparition de chevauchements.

Lors de l'utilisation du perk Traqueur, les empreintes seront dorénavant visibles, même lorsque les options Impacts et pulvérisations de balle sont désactivées.

Divers correctifs pour éviter les plantages et améliorer la stabilité.

