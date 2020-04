Call of Duty: Modern Warfare : La saison 3 officiellement datée

Plus que quelques jours avant la fin de la deuxième saison de Call of Duty: Modern Warfare. Pour l'occasion, Infinity Ward et Activision ont dévoilé le teaser de la troisième saison, laissant apparaître de nombreux indices sur son contenu.

À lire également

Call of Duty: Modern Warfare : Des éléments de la saison 3 ont fuité

Saison 3 de Call of Duty: Modern Warfare, en teasant une partie de son contenu.

Season 3.

4.8.20.#Warzone #ModernWarfare pic.twitter.com/UdjN4HjP5y — Call of Duty (@CallofDuty) April 3, 2020 Sur l'image officielle de la saison 3, nous voyons Alex mis en avant, l'un des protagonistes du mode campagne de Call of Duty: Modern Warfare, avec une prothèse de jambe. Ce dernier avait fuité et avait été annoncé pour cette prochaine saison aux côtés de Ronin, et c'est désormais chose sûre. De plus, son compère sera également de la partie puisque Tu Lam, ancien entraîneur d'opérations spéciales des Bérets verts et qui apparaît sur la droite d'Alex, a affiché le teaser sur son



En ce qui concerne le mode Warzone, battle royale très apprécie des joueurs, il semblerait que les escouades à plusieurs joueurs et surtout les équipes de 4 soient également disponibles pour cette prochaine saison, étant donné que l'affiche montre en arrière-plan quatre parachutistes. Pour rappel, le studio avait annoncé travailler sur ce point afin de le déployer assez rapidement, mais aucune date n'avait été donnée.



De plus, élément également important de ce teaser, nous retrouvons en bas à droite une carte ressemblant fortement à la carte originale de Blackot, présente dans Call of Duty 4: Modern Warfare.



Cette troisième saison de Call of Duty: Modern Warfare sera disponible à partir de ce 8 avril, sur toutes les plateformes. Un nouveau concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming depuis le 2 avril, jusqu'au 30 avril, lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo ! Il y a quelques jours nous vous parlions de certaines fuites concernant la saison 3 de Call of Duty: Modern Warfare , et la plupart des éléments que nous vous avions cités semblent se confirmer. C'est sur Twitter que les studios ont dévoilé la, en teasant une partie de son contenu.Sur l'image officielle de la saison 3, nous voyonsmis en avant, l'un des protagonistes du mode campagne de, avec une prothèse de jambe. Ce dernier avait fuité et avait été annoncé pour cette prochaine saison aux côtés de, et c'est désormais chose sûre. De plus, son compère sera également de la partie puisqueet qui apparaît sur la droite d'Alex, a affiché le teaser sur son propre Instagram . Cela semble dire que les deux seront bien disponibles pour le mode multijoueur.En ce qui concerne, battle royale très apprécie des joueurs, il semblerait quepour cette prochaine saison, étant donné que l'affiche montre en arrière-plan quatre parachutistes. Pour rappel, le studio avait annoncé travailler sur ce point afin de le déployer assez rapidement, mais aucune date n'avait été donnée.De plus, élément également important de ce teaser, nous retrouvons en bas à droite une carte ressemblant fortement à la carte originale de, présente dansCette troisième saison desera disponible à partir de ce 8 avril, sur toutes les plateformes. Vous pouvez en attendant profiter d'un week-end gratuit pour le mode multijoueur, jusqu'au 6 avril.