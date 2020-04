Modern Warfare : Le multijoueur gratuit durant quelques jours

Il est possible d'essayer, le temps d'un week-end, une partie du mode multijoueur de Modern Warfare, sur toutes les plateformes.

Alors que la campagne remastérisée deest disponible sur PlayStation 4 depuis peu, Activision et Infinity Ward ont annoncé que le multijoueur deC'est donc le moment idéal pour celles et ceux qui n'ont pas encore franchi le pas afin d'essayer le temps d'un week-end cette nouvelle itération, sortie en octobre dernier, qui a su séduire de nombreux joueurs. Néanmoins, pour y prendre part,, son standalone proposant un battle royale notamment. Vous y aurez accès via le playlist « Stocked Up, Locked Down » comprenant, disponibles pour les modes Team Deathmatch, Domination et Hardpoint.Vous l'aurez compris, vous n'aurez pas accès à l'intégralité du multijoueur de Modern Warfare , mais cela vous permettra tout de même de vous faire un avis dessus. De plus, toute votre progression sera sauvegardée si vous décidez de l'acheter par la suite.L'offre est d'ores et déjà disponible sur PC, PS4 et Xbox One, et se terminera le lundi 6 avril à 19 heures, heure française.