Call of Duty: Modern Warfare : De nouvelles cartes 6 contre 6 arrivent

Soucieux de proposer du contenu sur la durée, qui plaît à la communauté, Infinity Ward travaille sur de nouvelles cartes disponibles en 6 contre 6.

We completely hear you guys on this. Been working on it and continue. As fast as we humanly can:) — Joel Emslie (@ArtPeasant) January 7, 2020

En amont de la sortie de, les développeurs ont à plusieurs reprises répété que le. Si, jusqu'à maintenant, les joueurs se réjouissent dans l'ensemble du travail effectué par le studio de développement, ces derniers ne semblent pas pour autant rassasier.En effet, la communauté demande énormément de choses sur les réseaux sociaux, et l'ajout de nouvelles cartes, spécialement conçues pour les modes en 6 versus 6, en fait partie. Interpellé sur le réseau social Twitter, le directeur artistique d', a indiqué que le studio entendait les souhaits des joueurs, etToutefois, nous ne savons pas quand ces cartes seront disponibles sur, mais étant donné que la Saison 1 a pour ambition d'enrichir les cartes jouables , il est possible que les premières fassent leur apparition dans les semaines qui arrivent. Dans tous les cas, cette première saison se terminant en ce mois de janvier, il se pourrait que la, pour le plus grand plaisir des joueurs. La réponse sera donnée très prochainement. Call of Duty: Modern Warfare est disponible sur PC, PS4 et Xbox One depuis le 25 octobre dernier, et a largement contribué à rapporter plus d'un milliard de dollars à Activision en 2019