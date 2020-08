Call of Duty : Activision poursuit un site de triche en justice

Comme certains d'entre vous le savent, Activision Publishing Inc a intenté un procès à l'encontre de CxCheats.net et nous a clairement signifié que nos services violent leurs conditions d'utilisation. Suite à cela, nous avons accepté d'interrompre le développement et le support de tous les produits et services liés à Call of Duty et vendus sur le site. Ces produits ne feront en aucun cas leur retour sur CxCheats sous aucune forme que ce soit. Sachez également qu'utiliser ce genre d'outils pour Call of Duty peut mener à la suspension ou au bannissement de votre compte par Activision Publishing Inc ou les développeurs du jeu. Nous nous excusons pour toute nuisance infligée aux joueurs de Call of Duty.

Activision, l'éditeur des Call of Duty . Ce dernier proposait tout un panel de services, allant de l'aimbot à un outil permettant de rendre la mini-carte plus grande à l'écran.et, par la même occasion, a retiré tous les « produits ou services » relatifs à Call of Duty de son magasin avant d'ajouter qu'ils ne reviendront jamais dans son catalogue.Depuis, le Discord a fermé, mais un post Reddit contenant une capture d'écran de cette annonce a été publiée, avant d'être supprimé lui aussi. Néanmoins, la capture d'écran que vous pouvez lire ci-dessous, avec une traduction, est toujours visible.Cette annonce ne fut pas très bien accueillie par leurs clients ayant vu leurs outils de triche, pour lesquels ils peuvent avoir déboursé jusqu'à cent dollars, rendus inutilisables. De l'autre côté, il y a les simples joueurs, qui détestent que leur jeu soit gâché par de telles pratiques, qui expriment leur contentement face à cette attaque d'Activision. Du reste,et continue de proposer des outils pour tricher sur PUBG ou encore Apex Legends . Aucun jeu en ligne populaire n'y échappe, que ce soit PUBG et Apex Legends , que nous avons cité plus tôt, Rainbow Six: Siege ou même encore Fall Guys , qui est sorti il y a moins d'un mois, et qui a déjà dû lui aussi faire face à ce problème. À l'approche de la sortie du maintenant officiel Call of Duty: Black Ops Cold War , Activision semble prendre ce problème au sérieux et met tout en œuvre pour le limiter au mieux.