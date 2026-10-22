Modern Warfare 4 : Toutes les armes disponibles au lancement et comment les débloquer

À la sortie de Call of Duty: Modern Warfare 4, la communauté pourra découvrir un arsenal d'armes assez varié et complet. Comme à l'accoutumée, certaines d'entre elles seront disponibles dès les premières minutes de jeu, tandis que d'autres devront être débloquées. D'ailleurs, si vous désirez en savoir plus à ce sujet, sachez que nous vous donnons la liste de toutes les armes disponibles au lancement de Call of Duty: Modern Warfare 4 et nous vous expliquons comment les débloquer.
Liste des armes disponibles au lancement de Call of Duty: Modern Warfare 4 et comment les débloquer
Au lancement de Modern Warfare 4, les joueurs et les joueuses auront accès à 33 armes au total : 24 principales, 8 secondaires et 1 de corps à corps. En ce qui concerne les principales, il y a, comme toujours, plusieurs catégories : fusils d'assaut, mitraillettes, fusils de précision, etc. Or, et comme dit précédemment, certaines d'entre elles pourront être sélectionnées et jouées dès la première partie, alors que d'autres exigent d'avoir quelques heures à son actif. Pour être plus précis, c'est en augmentant le niveau de joueur que différentes armes se débloquent.
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Mais, sans plus tarder, voici la liste de toutes les armes proposées au lancement de Call of Duty: Modern Warfare 4 et comment les débloquer.
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Armes au lancement
de Modern Warfare 4
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Catégorie
|Comment débloquer cette arme ?
|Han 86
|Fusil d'assaut
|Se débloque en atteignant le niveau de joueur 4
|M4
|Fusil d'assaut
|Se débloque en atteignant le niveau de joueur 14
|Hyeon Burst
|Fusil d'assaut
|Se débloque en atteignant le niveau de joueur 21
|Patriot XMR
|Fusil d'assaut
|Se débloque en atteignant le niveau de joueur 27
|Kastov 762
|Fusil d'assaut
|Se débloque en atteignant le niveau de joueur 34
|Oden
|Fusil d'assaut
|Se débloque en atteignant le niveau de joueur 39
|Axion
|Fusil d'assaut
|Se débloque en atteignant le niveau de joueur 52
|Cronen Squall
|Fusil d'assaut
|Se débloque en atteignant le niveau de joueur 55
|ISO Nightshade
|Mitraillette
|Se débloque en atteignant le niveau de joueur 4
|Vel 46
|Mitraillette
|Se débloque en atteignant le niveau de joueur 13
|Wz.55 Striga
|Mitraillette
|Se débloque en atteignant le niveau de joueur 21
|PPSH-41
|Mitraillette
|Se débloque en atteignant le niveau de joueur 27
|X-58 Nyx
|Mitraillette
|Se débloque en atteignant le niveau de joueur 34
|Rezi 12
|Fusil à pompe
|Se débloque en atteignant le niveau de joueur 4
|Warlord
|Fusil à pompe
|Se débloque en atteignant le niveau de joueur 32
|Mitrailleuse FiNN
|Mitrailleuse
|Se débloque en atteignant le niveau de joueur 4
|Type 73
|Mitrailleuse
|Se débloque en atteignant le niveau de joueur 9
|APOC-338
|Mitrailleuse
|Se débloque en atteignant le niveau de joueur 44
|MAR-9
|Fusil tactique
|Se débloque en atteignant le niveau de joueur 4
|Oris 8.6
|Fusil tactique
|Se débloque en atteignant le niveau de joueur 11
|Mosin-Nagant
|Fusil tactique
|Se débloque en atteignant le niveau de joueur 36
|KG-7 Vulcan
|Fusil de précision
|Se débloque en atteignant le niveau de joueur 4
|Astaroth .57
|Fusil de précision
|Se débloque en atteignant le niveau de joueur 10
|Signal 50
|Fusil de précision
|Se débloque en atteignant le niveau de joueur 35
|SANG 9 mm
|Pistolet
|Se débloque en atteignant le niveau de joueur 4
|Krait P68
|Pistolet
|Se débloque en atteignant le niveau de joueur 7
|.50 GS
|Pistolet
|Se débloque en atteignant le niveau de joueur 41
|Mojave .357
|Pistolet
|Se débloque en atteignant le niveau de joueur 48
|PILA
|Lanceur
|Se débloque en atteignant le niveau de joueur 4
|RPG-8
|Lanceur
|Se débloque en atteignant le niveau de joueur 23
|JOKR
|Lanceur
|Se débloque en atteignant le niveau de joueur 43
|PM-40 Anvil
|Lanceur
|Se débloque en atteignant le niveau de joueur 54
|Lame de carbone FSS 1095
|Corps à corps
|Se débloque en atteignant le niveau de joueur 4
Vous savez, à présent, tout ce qu'il y a à savoir à propos des armes disponibles en lancement de Call of Duty: Modern Warfare 4. Il convient de noter que des loadouts par défaut seront proposés au début, tandis que la fonctionnalité « Create-a-Classe » devient accessible une fois le niveau de joueur 4 atteint.
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Modern Warfare 4 sort le 23 octobre 2026 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.
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