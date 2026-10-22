Modern Warfare 4 : Toutes les armes disponibles au lancement et comment les débloquer

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 octobre 2026 à 15h27
Les joueurs auront accès à de nombreuses armes à la sortie de Call of Duty: Modern Warfare 4. Nous vous donnons la liste complète, tout en vous indiquant comment les débloquer.
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Modern Warfare 4 : Toutes les armes disponibles au lancement et comment les débloquer

À la sortie de Call of Duty: Modern Warfare 4, la communauté pourra découvrir un arsenal d'armes assez varié et complet. Comme à l'accoutumée, certaines d'entre elles seront disponibles dès les premières minutes de jeu, tandis que d'autres devront être débloquées. D'ailleurs, si vous désirez en savoir plus à ce sujet, sachez que nous vous donnons la liste de toutes les armes disponibles au lancement de Call of Duty: Modern Warfare 4 et nous vous expliquons comment les débloquer.

Liste des armes disponibles au lancement de Call of Duty: Modern Warfare 4 et comment les débloquer

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Au lancement de Modern Warfare 4, les joueurs et les joueuses auront accès à 33 armes au total : 24 principales, 8 secondaires et 1 de corps à corps. En ce qui concerne les principales, il y a, comme toujours, plusieurs catégories : fusils d'assaut, mitraillettes, fusils de précision, etc. Or, et comme dit précédemment, certaines d'entre elles pourront être sélectionnées et jouées dès la première partie, alors que d'autres exigent d'avoir quelques heures à son actif. Pour être plus précis, c'est en augmentant le niveau de joueur que différentes armes se débloquent. 

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Mais, sans plus tarder, voici la liste de toutes les armes proposées au lancement de Call of Duty: Modern Warfare 4 et comment les débloquer.

Armes au lancement
de Modern Warfare 4
Catégorie
 Comment débloquer cette arme ?
Han 86 Fusil d'assaut Se débloque en atteignant le niveau de joueur 4
M4 Fusil d'assaut Se débloque en atteignant le niveau de joueur 14
Hyeon Burst Fusil d'assaut Se débloque en atteignant le niveau de joueur 21
Patriot XMR Fusil d'assaut Se débloque en atteignant le niveau de joueur 27
Kastov 762 Fusil d'assaut Se débloque en atteignant le niveau de joueur 34
Oden Fusil d'assaut Se débloque en atteignant le niveau de joueur 39
Axion Fusil d'assaut Se débloque en atteignant le niveau de joueur 52
Cronen Squall Fusil d'assaut Se débloque en atteignant le niveau de joueur 55
ISO Nightshade Mitraillette Se débloque en atteignant le niveau de joueur 4
Vel 46 Mitraillette Se débloque en atteignant le niveau de joueur 13
Wz.55 Striga Mitraillette Se débloque en atteignant le niveau de joueur 21
PPSH-41 Mitraillette Se débloque en atteignant le niveau de joueur 27
X-58 Nyx Mitraillette Se débloque en atteignant le niveau de joueur 34
Rezi 12 Fusil à pompe Se débloque en atteignant le niveau de joueur 4
Warlord Fusil à pompe Se débloque en atteignant le niveau de joueur 32
Mitrailleuse FiNN Mitrailleuse Se débloque en atteignant le niveau de joueur 4
Type 73 Mitrailleuse Se débloque en atteignant le niveau de joueur 9
APOC-338 Mitrailleuse Se débloque en atteignant le niveau de joueur 44
MAR-9 Fusil tactique Se débloque en atteignant le niveau de joueur 4
Oris 8.6 Fusil tactique Se débloque en atteignant le niveau de joueur 11
Mosin-Nagant Fusil tactique Se débloque en atteignant le niveau de joueur 36
KG-7 Vulcan Fusil de précision Se débloque en atteignant le niveau de joueur 4
Astaroth .57 Fusil de précision Se débloque en atteignant le niveau de joueur 10
Signal 50 Fusil de précision Se débloque en atteignant le niveau de joueur 35
SANG 9 mm Pistolet Se débloque en atteignant le niveau de joueur 4
Krait P68 Pistolet Se débloque en atteignant le niveau de joueur 7
.50 GS Pistolet Se débloque en atteignant le niveau de joueur 41
Mojave .357 Pistolet Se débloque en atteignant le niveau de joueur 48
PILA Lanceur Se débloque en atteignant le niveau de joueur 4
RPG-8 Lanceur Se débloque en atteignant le niveau de joueur 23
JOKR Lanceur Se débloque en atteignant le niveau de joueur 43
PM-40 Anvil Lanceur Se débloque en atteignant le niveau de joueur 54
Lame de carbone FSS 1095 Corps à corps Se débloque en atteignant le niveau de joueur 4

Vous savez, à présent, tout ce qu'il y a à savoir à propos des armes disponibles en lancement de Call of Duty: Modern Warfare 4. Il convient de noter que des loadouts par défaut seront proposés au début, tandis que la fonctionnalité « Create-a-Classe » devient accessible une fois le niveau de joueur 4 atteint.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Modern Warfare 4 sort le 23 octobre 2026 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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