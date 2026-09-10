Call of Duty: Modern Warfare 4 annonce un skin d'arme spécial pour les joueurs sur Xbox Series

Les joueurs précommandant Call of Duty: Modern Warfare 4 sur Xbox Series recevront un skin d'arme spécial.

Alors que la sortie de Call of Duty: Modern Warfare 4 approche à grand-pas, Activision donne régulièrement de plus amples informations à ce sujet. D'ailleurs, pour ce qui est des bonus de précommande, Activision a annoncé un skin d'arme spécial entièrement dédié aux joueurs sur Xbox Series.

Un skin spécial pour les joueurs de Modern Warfare 4 sur Xbox Series

En effet, comme annoncé dans une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise et un article sur le site officiel, les joueurs et les joueuses qui précommandent Call of Duty: Modern Warfare 4 en version numérique sur Xbox Series auront le droit à un bonus spécial : le plan d'arme M4 Inner Circuir, qui dispose du design anniversaire translucide OG Green. Il s'agit donc d'un skin en hommage aux 25 ans de XBOX.

Comme précisé par Activision, ce skin est réservé aux personnes étant sur Xbox Series et ne sera visible que par elles : « Seuls les joueurs sur consoles Xbox Series X/S peuvent voir le rendu anniversaire ». Les développeurs ont également indiqué que seul le traitement visuel change, et non l'arme en elle-même : « Les deux versions sont identiques sur le plan fonctionnel. Chacune utilise la même configuration d'arme M4, les mêmes accessoires et les mêmes caractéristiques de jeu ; seul le rendu visuel varie en fonction de la plateforme sur laquelle le plan d'arme est débloqué ».

Gear up for 25 years of Xbox.



Pre-order Modern Warfare 4 digitally and unlock the Inner Circuit M4 Weapon Blueprint, featuring a translucent OG Green anniversary design for XBOX Series X|S players. Learn more: https://t.co/11i2VaYvY1 pic.twitter.com/MTa6aedXxA — Call of Duty (@CallofDuty) September 9, 2026

D'ailleurs, en précommandant Modern Warfare 4 en édition numérique sur PS5, Nintendo Switch 2 ou bien sur PC, les joueurs obtiendront le même plan d'arme, mais selon son skin basique.

Des détails sur la composition du plan Inner Circuit M4 de Modern Warfare 4

Selon les informations partagées, le plan Inner Circuit M4 de Call of Duty: Modern Warfare 4 comprend, pour être plus précis, les éléments suivants :

11,5" Shortline Barrel « Un canon court au profil léger qui améliore la maniabilité et la mobilité, au détriment du contrôle du recul et de la portée effective ».

FTAC Dominion Muzzle « Un compensateur équilibré conçu pour évacuer les gaz, réduisant ainsi le recul vertical et horizontal ».

FSS Fireline Grip « Une poignée inclinée à profil bas qui stabilise la ligne de tir. La position avancée ralentit le mouvement vers les viseurs ».

SZ Prima-4 Dot Optic « Un viseur optique à point rouge fin offrant une image claire ».

ZLR ASP50 Stock « Une crosse de combat rétractable de ZLR conçue pour réduire le poids et améliorer la rapidité et la mobilité ».



















Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Modern Warfare 4 débarque le 23 octobre 2026 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.