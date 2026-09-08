La bêta de Call of Duty Modern Warfare 4 a surpassé Black Ops 7

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 septembre 2026 à 10h40
La bêta de Modern Warfare 4 s'est achevée en enregistrant des chiffres impressionnants sur Steam. Avant même son lancement officiel, le prochain titre d'Infinity Ward a réussi à surpasser le pic de joueurs atteint par Black Ops 7 à sa sortie.
La bêta de Call of Duty Modern Warfare 4 a surpassé Black Ops 7

La période précédant la sortie d'un nouveau Call of Duty est toujours propice aux débats enflammés. La bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4 n'a pas dérogé à la règle, cristallisant les discussions en ligne autour de son temps de mort plus rapide et de son choix d'abandonner le système d'Omnimouvement. Mais au-delà des opinions divergentes, les statistiques dressent un premier constat.

Un pic de fréquentation historique sur Steam

Selon les données recueillies par SteamDB, la phase de test de Call of Duty: Modern Warfare 4 a connu un pic de 115 145 joueurs simultanés, lors de son lancement. Bien qu'il s'agisse d'un accès ouvert à tous (pour le deuxième week-end), cela prouve que la licence reste attendue et attractive, ce qui est toujours de bon augure pour la suite, même si tous les retours ne sont pas forcément positifs.

stats-beta-mw4

À titre de comparaison, lors du lancement de Black Ops 7 en novembre 2025,le titre avait atteint un pic d'environ 100 000 joueurs connectés simultanément sur la plateforme de Valve. Modern Warfare 4 a donc réussi à réunir environ 15 000 utilisateurs supplémentaires sur sa bêta. Une performance qui reste à nuancer, bien que ces chiffres aient été atteints lors de l'accès anticipé de la bêta, réservé à celles et ceux qui ont précommandé. Reste à voir ce que donnera la sortie, fin octobre.

Qu'attendre à la sortie ?

Les chiffres de l'an dernier, bien que respectables, restent en deçà pour la licence Call of Duty et cette chute peut notamment s'expliquer pour deux raisons. La première, le succès inattendu d'ARC Raiders, qui a attiré des millions de joueurs, dont une partie de la communauté Call of Duty. La seconde, le retour très attendu de la licence Battlefield, divisant ainsi la base de joueurs friands de FPS.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Pour cette année, Modern Warfare 4 devra faire face à moins de concurrence. Aucun autre FPS multijoueur ne doit sortir sur la période (pour le moment), ce qui devrait permettre d'attirer plus que l'an dernier, et la seule menace se nomme GTA 6, qui arrivera un mois plus tard. De fait, cet épisode a le champ libre pour séduire des millions de joueurs et tenter de faire bien mieux que l'an dernier, après un Black Ops 7 qui aura globalement déçu.

À lire également

Call of Duty: Modern Warfare 4 s'offre un partenariat inédit avec Samsung

Call of Duty: Modern Warfare 4 s'offre un partenariat inédit avec Samsung

Rappelons enfin que Call of Duty: Modern Warfare 4 arrive le 23 octobre 2026 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Call of Duty: Modern Warfare 4 : Sa version Nintendo Switch 2 se précise, mais elle inquiète
CoD : Modern Warfare 4 01 septembre 2026

Call of Duty: Modern Warfare 4 : Sa version Nintendo Switch 2 se précise, mais elle inquiète

Après de longues années d'absences, Call of Duty revient sur une console Nintendo avec le portage de Modern Warfare 4 sur la dernière-née de la firme. Mais concrétiser ce projet a été un véritable défi technique qui ne rassure pas les joueurs.
L'aide à la visée de Modern Warfare 4 corrigée pour la bêta ouverte
CoD : Modern Warfare 4 27 août 2026

L'aide à la visée de Modern Warfare 4 corrigée pour la bêta ouverte

Infinity Ward annonce des ajustements majeurs pour la bêta ouverte de Modern Warfare 4, notamment sur l'aide à la visée jugée trop puissante. Cependant, le studio garde un silence absolu sur le matchmaking basé sur le niveau, au grand désespoir de la communauté.
Les joueurs de Modern Warfare 4 mécontents du SBMM et de l'aide à la visée
CoD : Modern Warfare 4 26 août 2026

Les joueurs de Modern Warfare 4 mécontents du SBMM et de l'aide à la visée

La bêta en accès anticipé de Call of Duty: Modern Warfare 4 vient de s'achever, mais la communauté gronde déjà. Les joueurs exigent d'Infinity Ward des changements majeurs concernant le SBMM et l'aide à la visée avant le lancement de la bêta ouverte.

commentaire (0)