La bêta de Call of Duty Modern Warfare 4 a surpassé Black Ops 7

La bêta de Modern Warfare 4 s'est achevée en enregistrant des chiffres impressionnants sur Steam. Avant même son lancement officiel, le prochain titre d'Infinity Ward a réussi à surpasser le pic de joueurs atteint par Black Ops 7 à sa sortie.

La période précédant la sortie d'un nouveau Call of Duty est toujours propice aux débats enflammés. La bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4 n'a pas dérogé à la règle, cristallisant les discussions en ligne autour de son temps de mort plus rapide et de son choix d'abandonner le système d'Omnimouvement. Mais au-delà des opinions divergentes, les statistiques dressent un premier constat.

Un pic de fréquentation historique sur Steam

Selon les données recueillies par SteamDB, la phase de test de Call of Duty: Modern Warfare 4 a connu un pic de 115 145 joueurs simultanés, lors de son lancement. Bien qu'il s'agisse d'un accès ouvert à tous (pour le deuxième week-end), cela prouve que la licence reste attendue et attractive, ce qui est toujours de bon augure pour la suite, même si tous les retours ne sont pas forcément positifs.





À titre de comparaison, lors du lancement de Black Ops 7 en novembre 2025,le titre avait atteint un pic d'environ 100 000 joueurs connectés simultanément sur la plateforme de Valve. Modern Warfare 4 a donc réussi à réunir environ 15 000 utilisateurs supplémentaires sur sa bêta. Une performance qui reste à nuancer, bien que ces chiffres aient été atteints lors de l'accès anticipé de la bêta, réservé à celles et ceux qui ont précommandé. Reste à voir ce que donnera la sortie, fin octobre.

Qu'attendre à la sortie ?

Les chiffres de l'an dernier, bien que respectables, restent en deçà pour la licence Call of Duty et cette chute peut notamment s'expliquer pour deux raisons. La première, le succès inattendu d'ARC Raiders, qui a attiré des millions de joueurs, dont une partie de la communauté Call of Duty. La seconde, le retour très attendu de la licence Battlefield, divisant ainsi la base de joueurs friands de FPS.

















Pour cette année, Modern Warfare 4 devra faire face à moins de concurrence. Aucun autre FPS multijoueur ne doit sortir sur la période (pour le moment), ce qui devrait permettre d'attirer plus que l'an dernier, et la seule menace se nomme GTA 6, qui arrivera un mois plus tard. De fait, cet épisode a le champ libre pour séduire des millions de joueurs et tenter de faire bien mieux que l'an dernier, après un Black Ops 7 qui aura globalement déçu.

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Rappelons enfin que Call of Duty: Modern Warfare 4 arrive le 23 octobre 2026 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.