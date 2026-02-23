Call of Duty: Modern Warfare 4 lancé avec la nouvelle Xbox, mais aussi avec un titre Zombies ?

L'arrivée de la nouvelle console Xbox pourrait être synonyme d'un double lancement pour la franchise d'Activision, avec Call of Duty: Modern Warfare 4 en tête d'affiche d'après certaines rumeurs.
Initialement prévu pour la fin de l'année 2026, le lancement de la nouvelle console Xbox serait finalement repoussé à 2027.
Toutefois, cette déclaration n'a pas été faite par Microsoft mais par AMD, qui fournit le constructeur en puces. Bien que l'information n'ait pas été confirmée par la firme à la croix verte, ce report impactera les sorties qui devaient accompagner ce lancement.
Or, parmi les premiers titres du catalogue de la petite sœur des Xbox Series X et S figurerait non pas un, mais deux jeux Call of Duty, dont un certain Call of Duty: Modern Warfare 4
.
Call of Duty: Modern Warfare 4 et Call of Duty: Zombies vedettes d'un double lancement ?
En effet, Microsoft prévoyait de sortir sa nouvelle console en même temps que GTA VI et de capter l'attention du public avec un titre fort
. Call of Duty: Modern Warfare 4 devait être l'une de ces locomotives accompagnants les débuts de la nouvelle machine, à en croire les déclarations de l'insider TheGhostOfHope sur X/Twitter.
Mais ce contretemps aurait chamboulé les plans internes d'Activision, au point de proposer de faire un coup double pour marquer les esprits. L'insider confie que la nouvelle stratégie adoptée serait de lancer simultanément un titre multijoueur (à savoir Modern Warfare 4) ainsi qu'un mystérieux jeu Zombies
indépendant et vendu séparément.
Un scénario auquel Activision a déjà été confronté par le passé
Les informations au sujet de ce Call of Duty: Zombies sont encore très maigres. Mais les rumeurs semblent indiquer qu'il est développé par Treyarch
. D'ailleurs, si un lancement distinct est bien prévu pour Call of Duty: Zombies, il marquerait une rupture avec une tradition établie depuis plusieurs opus.
En temps normal, Zombies est un mode de jeu additionnel qui est proposé dans un pack Call of Duty premium.
Si ce double lancement se concrétise, Activision reproduira le même schéma qu'en 2016 avec les débuts simultanés de Call of Duty: Infinite Warfare et de Call of Duty: Modern Warfare Remastered.
Toutefois, pour en savoir plus sur ces sorties qui n'ont toujours pas été confirmées et sur le possible report de la nouvelle Xbox, il faut encore patienter jusqu'à une conférence ou une confirmation officielle.
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