Call of Duty: Modern Warfare 4 : Heure de sortie en France sur PC et consoles

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Call of Duty: Modern Warfare 4, en France, sur PC et consoles, afin d'être prêt pour son lancement.

L'attente touche bientôt à sa fin : Call of Duty: Modern Warfare 4 est sur le point de se rendre disponible pour toutes et pour tous, bien qu'Activision ait décidé de proposer un accès anticipé pour la campagne et pour le mode DMZ (seulement accessible pour/par certains). Très attendu par les fans de la franchise, certains joueurs et joueuses se questionnent à propos de l'heure de sortie de Call of Duty: Modern Warfare 4 en France sur PC et sur consoles. Nous vous partageons la réponse dans ce qui suit.

Heure de sortie de Call of Duty: Modern Warfare 4 en France sur PC et consoles

Comme vous le savez probablement déjà, la sortie officielle de Call of Duty: Modern Warfare 4 est programmée pour le 23 octobre 2026, et ce, sur PS5, Xbox Series ainsi que PC et Nintendo Switch 2. Nous en savons désormais un peu plus au sujet de l'horaire de lancement de Modern Warfare 4.

Selon les informations connues, l'heure de sortie de Call of Duty: Modern Warfare 4 est fixée à minuit (heure française), le 23 octobre 2026. Cet horaire semble concerner toutes les plateformes de jeu (alors que le lancement était en décalé pour les précédents opus). Notons, à ce sujet, que cette heure est notamment affichée sur la page PS Store dédiée au titre, mais aussi via un compte-à-rebours sur le site officiel de la franchise.

















Prétéléchargement de Call of Duty: Modern Warfare 4 en France

D'après les derniers détails partagés, le prétéléchargement de Call of Duty: Modern Warfare 4 est d'ores et déjà disponible. De ce fait, les joueurs et les joueuses peuvent, dès à présent, installer ce nouvel opus, afin d'être prêts pour son lancement. Cette nouvelle ravira très certainement la communauté, et plus précisément celles et ceux qui ont une petite connexion internet.

Rendez-vous donc le 23 octobre 2026 pour découvrir Call of Duty: Modern Warfare 4, qui se rendra alors disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :