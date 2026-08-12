Call of Duty: Modern Warfare 4 en dit un peu plus sur Kill Block, son nouveau mode

À l'approche de la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4, Infinity Ward et Activision font monter la pression. Une récente vidéo dévoile les réactions enthousiastes des joueurs face à l'alpha du mode Kill Block, une expérience modulaire promettant de révolutionner le multijoueur.

Alors que la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4 est prévue pour la fin du mois, les studios Infinity Ward et Activision ont décidé de faire monter la pression. Les créateurs du célèbre jeu de tir viennent de publier une nouvelle vidéo de près de dix minutes. Celle-ci met en lumière les réactions à chaud des joueurs qui ont pu s'essayer à une version alpha du mode Kill Block lors de l'événement Fanatics Fest. Bien que le développement de ce mode spécifique soit encore loin d'être achevé, les équipes de développement ont exprimé une immense fierté face à l'engouement suscité par cette première prise en main publique.

Un concept modulaire inédit pour la franchise

Le mode Kill Block de Call of Duty: Modern Warfare 4 s'annonce comme une véritable révolution pour les amateurs de multijoueur. Révélé en mai dernier, il est décrit comme un centre d'entraînement à balles réelles conçu pour les opérateurs d'élite. Sa particularité majeure réside dans son architecture modulaire. En effet, le système est capable de générer plus de cinq cents configurations de cartes différentes, offrant ainsi une expérience de jeu renouvelée à chaque manche, avec des objectifs qui s'adaptent en temps réel.





Avant le lancement du Fanatics Fest, Guignard Isaac, responsable de la communication, avait souligné l'importance de cette étape pour le studio.

Nous sommes ravis que les joueurs puissent enfin tester Kill Block. Nous y travaillons depuis environ un mois, en testant la version pour nous assurer qu'elle est stable et prête pour l'événement.

Geoff Smith, directeur créatif des modes multijoueur, a quant à lui expliqué que ce mode représentait la situation d'entraînement ultime pour tout joueur désireux de perfectionner ses réflexes. L'événement a également été une aubaine technique pour l'équipe de développement de Modern Warfare 4. Les participants ont pu débusquer et signaler plusieurs bugs gênants. L'un des plus notables impliquait une interaction étrange entre une grenade fumigène et un fusil de précision. Tirer avec cette arme en visant à travers la fumée provoquait un effet d'aveuglement similaire à celui d'une grenade flash, un défaut qui sera corrigé avant la sortie finale.

Le Fanatics Fest ne s'est pas limité à de simples tests techniques. Il a offert aux joueurs de Call of Duty: Modern Warfare 4 l'opportunité de s'affronter dans un cadre compétitif, le grand gagnant repartant avec une ceinture de champion. Parmi les participants figuraient de nombreuses personnalités issues du monde du sport et du divertissement.

En clôture de l'événement, Mark Grigsby, co-directeur du studio Infinity Ward, a rappelé la philosophie qui anime la franchise.

Les fans sont le moteur de Call of Duty. Nous apportons constamment une certaine familiarité, mais nous modifions aussi la formule pour trouver de nouvelles façons d'attirer de nouveaux joueurs et de garder l'expérience fraîche.

Pour rappel, Call of Duty: Modern Warfare 4 sortira le 23 octobre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Outre ce mode multijoueur novateur et les douze cartes de base disponibles au lancement, le titre proposera une campagne solo intense centrée sur un conflit majeur impliquant la Corée du Nord et Paris, comme le montre la dernière vidéo.