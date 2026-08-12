Call of Duty: Modern Warfare 4 dévoile un nouveau trailer explosif dans les rues de Paris

Activision vient de dévoiler un nouveau trailer pour la campagne de Call of Duty: Modern Warfare 4. Entre courses-poursuites dans les rues de Paris et le retour inattendu de Valeria, ce premier aperçu promet une aventure sous haute tension pour le Capitaine Price.

Activision et Infinity Ward accélèrent la communication autour de Call of Duty: Modern Warfare 4. Une nouvelle bande-annonce intitulée « Heure de pointe » vient d'être mise en ligne, offrant un premier regard approfondi sur l'une des missions phares de la campagne solo. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la franchise retourne en Europe avec la ferme intention de faire des étincelles.

Un retour explosif dans les rues de Paris

La capitale française et la licence Call of Duty partagent un passif chargé. Les vétérans de la saga se souviennent encore avec émotion de la campagne du Modern Warfare 3 original, marquée par l'effondrement spectaculaire de la tour Eiffel. Ce nouvel opus, prévu pour le mois d'octobre, nous ramène au cœur de Paris pour des séquences qui s'annoncent tout aussi démesurées.

La vidéo de gameplay dévoile des scènes d'action frénétiques mêlant cinématiques soignées et phases jouables en temps réel. Les joueurs pourront notamment prendre le volant d'un fourgon blindé lors de courses-poursuites intenses, esquivant les véhicules renversés sous une pluie de balles. Reste à savoir si la célèbre Dame de fer survivra à ce nouveau passage de la Task Force 141.

Une alliance inattendue pour le Capitaine Price

L'élément le plus surprenant de cette bande-annonce réside sans doute dans le duo mis en scène. Le Capitaine Price fait équipe avec une alliée pour le moins atypique, Valeria, l'antagoniste charismatique de Modern Warfare 2. Celle que l'on connaît sous le pseudonyme de El Sin Nombre semble avoir des intérêts convergents avec notre héros britannique.

Cette dynamique inédite souligne l'évolution sombre de Price dans cette série rebootée. Le chef d'escouade paraît désormais prêt à franchir toutes les lignes morales et à s'allier avec n'importe qui pour mener à bien sa traque de Makarov.













Cette nouvelle bande-annonce confirme que l'écriture caractéristique de la série est toujours de la partie. Tandis que Valeria cherche à pénétrer dans Paris pour des raisons obscures, Price est à la recherche d'un mystérieux archer, qui pourrait faire référence à un système d'artillerie lourd.

Avec ces nouvelles images, Activision espère bien rassurer les fans après un Black Ops 7 qui a divisé la communauté l'an dernier. Call of Duty: Modern Warfare 4 sera disponible le 23 octobre prochain sur les consoles de la génération actuelle, PC, ainsi que sur la Nintendo Switch 2.