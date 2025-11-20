Le mode DMZ revient très bientôt dans Call of Duty mais sous une forme inattendue

Les amateurs d'extraction shooter peuvent souffler : le mode DMZ s'apprête à revenir dans l'écosystème Call of Duty. Cependant, cette résurrection prévue pour décembre s'accompagne d'une condition majeure qui risque de diviser la communauté. Voici tout ce qu'il faut savoir sur DMZ: Recon.

Une exclusivité mobile qui change la donne

Squad, get ready to fight, loot and extract! 🚁



CODM's new extraction mode DMZ: Recon drops on December 11th at 12 AM PT. pic.twitter.com/W3ZH7pCUN7 — Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) November 19, 2025

Des mécaniques adaptées et du contenu riche

Deux cartes emblématiques au lancement

C'est une nouvelle qui va sans doute provoquer des réactions mitigées au sein de la communauté Call of Duty.. Activision a prévu de relancer la machine dès le mois de décembre, offrant une seconde vie à ce concept qui avait su séduire des millions de joueurs par son mélange de tension et de tactique. Toutefois, ne vous précipitez pas pour mettre à jour votre version console ou PC, car il y a un détail crucial à prendre en compte.Le mode revient sous le nom de «», mais il sera exclusif à. Ce lancement est prévu pour le 11 décembre, coïncidant avec la mise à jour de la Saison 11 du jeu mobile. Il s'agit d'une version condensée du titre original, adaptée aux contraintes et au rythme du jeu sur smartphones et tablettes. C'est une décision stratégique de la part de l'éditeur qui continue d'enrichir son portage mobile avec des contenus premium, même si cela risque de frustrer les puristes espérant un retour sur les plateformes principales.Selon les premières informations qui nous parviennent,. Cependant, des ajustements notables ont été effectués pour fluidifier l'expérience. Par exemple, la mécanique de « recrutement d'équipe », qui permettait d'assimiler des joueurs adverses, a été supprimée pour éviter la toxicité et simplifier les engagements.Les fuites concernant cette nouvelle mouture sont prometteuses pour les joueurs mobiles.et intégrera des boutiques d'achat en cours de match, similaires à celles de la version 2022. Les joueurs pourront affronter des boss, faire monter leurs armes en niveau directement pendant la partie et chasser un butin basé sur un système de rareté, incluant des objets de collection extrêmement précieux.La structure des matchs a également été revue à la baisse pour correspondre au format mobile :, soit 24 joueurs au total sur la carte. Il sera possible d'acheter des véhicules à la volée, ajoutant une couche de dynamisme aux déplacements.Pour ce lancement le 11 décembre,, bien connu des vétérans pour sa difficulté. Le déroulement de la partie restera fidèle aux racines de l'extraction shooter. Les participants arriveront sur le terrain en wingsuit, pourront utiliser des séries d'éliminations et porter jusqu'à trois armes.L'extraction finale se fera via un système d'hélicoptère classique, garantissant cette montée d'adrénaline caractéristique des dernières secondes de jeu.Pour ce qui est d'un retour du monde DMZ dans la version PC et consoles de Call of Duty, rien n'a été dit pour le moment.