Le mode DMZ revient très bientôt dans Call of Duty mais sous une forme inattendue

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 novembre 2025 à 10h45
Les amateurs d'extraction shooter peuvent souffler : le mode DMZ s'apprête à revenir dans l'écosystème Call of Duty. Cependant, cette résurrection prévue pour décembre s'accompagne d'une condition majeure qui risque de diviser la communauté. Voici tout ce qu'il faut savoir sur DMZ: Recon.
Le mode DMZ revient très bientôt dans Call of Duty mais sous une forme inattendue
C'est une nouvelle qui va sans doute provoquer des réactions mitigées au sein de la communauté Call of Duty. Le mode DMZ, cette expérience d'extraction shooter apparue avec Modern Warfare II en 2022 avant d'être progressivement délaissée, s'apprête à faire son grand retour. Activision a prévu de relancer la machine dès le mois de décembre, offrant une seconde vie à ce concept qui avait su séduire des millions de joueurs par son mélange de tension et de tactique. Toutefois, ne vous précipitez pas pour mettre à jour votre version console ou PC, car il y a un détail crucial à prendre en compte.

Une exclusivité mobile qui change la donne

Le mode revient sous le nom de « DMZ: Recon », mais il sera exclusif à Call of Duty: Mobile. Ce lancement est prévu pour le 11 décembre, coïncidant avec la mise à jour de la Saison 11 du jeu mobile. Il s'agit d'une version condensée du titre original, adaptée aux contraintes et au rythme du jeu sur smartphones et tablettes. C'est une décision stratégique de la part de l'éditeur qui continue d'enrichir son portage mobile avec des contenus premium, même si cela risque de frustrer les puristes espérant un retour sur les plateformes principales.
Selon les premières informations qui nous parviennent, DMZ: Recon conservera l'ADN du mode original avec un gameplay PvPvE. Cependant, des ajustements notables ont été effectués pour fluidifier l'expérience. Par exemple, la mécanique de « recrutement d'équipe », qui permettait d'assimiler des joueurs adverses, a été supprimée pour éviter la toxicité et simplifier les engagements. L'objectif est de proposer des parties plus rapides et moins punitives.

Des mécaniques adaptées et du contenu riche

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Les fuites concernant cette nouvelle mouture sont prometteuses pour les joueurs mobiles. L'expérience se jouera entièrement à la première personne et intégrera des boutiques d'achat en cours de match, similaires à celles de la version 2022. Les joueurs pourront affronter des boss, faire monter leurs armes en niveau directement pendant la partie et chasser un butin basé sur un système de rareté, incluant des objets de collection extrêmement précieux.

La structure des matchs a également été revue à la baisse pour correspondre au format mobile : seulement huit équipes de trois opérateurs s'affronteront, soit 24 joueurs au total sur la carte. Il sera possible d'acheter des véhicules à la volée, ajoutant une couche de dynamisme aux déplacements.

Deux cartes emblématiques au lancement

Pour ce lancement le 11 décembre, deux cartes devraient être disponibles, à savoir Serpent Island et le célèbre Building 21, bien connu des vétérans pour sa difficulté. Le déroulement de la partie restera fidèle aux racines de l'extraction shooter. Les participants arriveront sur le terrain en wingsuit, pourront utiliser des séries d'éliminations et porter jusqu'à trois armes.

L'extraction finale se fera via un système d'hélicoptère classique, garantissant cette montée d'adrénaline caractéristique des dernières secondes de jeu. 

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Pour ce qui est d'un retour du monde DMZ dans la version PC et consoles de Call of Duty, rien n'a été dit pour le moment.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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