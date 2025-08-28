Call of Duty: Mobile : La saison 8, chargée en contenu, arrive très vite

Les équipes en charge de Call of Duty: Mobile ont, récemment, annoncé la date de sortie de la saison 8, tout en dévoilant son contenu.

Call of Duty: Mobile s'offre très bientôt sa saison 8

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La saison 8 de Call of Duty: Mobile révèle son contenu

Les joueurs et les joueuses devont prochainement pouvoir découvrir de nouveaux contenus, étant donné que le jeu est sur le point d'accueillir sa saison 8, qui est baptisée « Braquage nocturne » (« Twilight Heist » dans la langue de Shakespeare). D'ailleurs,En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du titre et une nouvelle vidéo,(en France). Selon les informations partagées, celle-ci sera disponible dès 02h00 du matin (heure française) surÉvidemment,, soit le Ranked Festival. Ainsi, les joueurs et les joueuses pourront récupérer diverses récompenses en jouant des parties en Classé. Sans oublier, évidemment,: Secret Cache Recovery, Alchemy Stars Re-Run et Clan Leaderboard. À chaque fois, la communauté pourra obtenir des items, notamment le plan d'arme Grau 5.56 Focused Store ou encore le skin d'Opérateur Rustcrawler pour Wraith.Rendez-vous donc le 4 septembre 2025 pour découvrir le contenu de. Pour rappel, le titre est disponible sur appareils iOS ainsi que sur appareils Android.