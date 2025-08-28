Call of Duty: Mobile : La saison 8, chargée en contenu, arrive très vite

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 août 2025 à 15h30
Les équipes en charge de Call of Duty: Mobile ont, récemment, annoncé la date de sortie de la saison 8, tout en dévoilant son contenu.
Call of Duty: Mobile : La saison 8, chargée en contenu, arrive très vite
Les joueurs et les joueuses de Call of Duty: Mobile vont prochainement pouvoir découvrir de nouveaux contenus, étant donné que le jeu est sur le point d'accueillir sa saison 8, qui est baptisée « Braquage nocturne » (« Twilight Heist » dans la langue de Shakespeare). D'ailleurs, la date de sortie de la saison 8 de Call of Duty: Mobile a été partagée, en plus de détails à propos des nouveautés apportées.

Call of Duty: Mobile s'offre très bientôt sa saison 8

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En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du titre et une nouvelle vidéo, les équipes en charge de Call of Duty: Mobile ont annoncé que la saison 8 sera lancée le 4 septembre 2025 (en France). Selon les informations partagées, celle-ci sera disponible dès 02h00 du matin (heure française) sur Call of Duty: Mobile.

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Évidemment, les développeurs en ont profité pour dévoiler le contenu de la saison 8 de Call of Duty: Mobile, qui est plutôt conséquent.

La saison 8 de Call of Duty: Mobile révèle son contenu

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La saison 8 de Call of Duty: Mobile marquera l'arrivée d'un nouveau système d'événement pour le Ranked Play, soit le Ranked Festival. Ainsi, les joueurs et les joueuses pourront récupérer diverses récompenses en jouant des parties en Classé. Sans oublier, évidemment, un nouveau Passe de combat, avec une version payante et une autre gratuite.

Cette nouvelle saison profitera, en outre, d'événements saisonniers divers : Secret Cache Recovery, Alchemy Stars Re-Run et Clan Leaderboard. À chaque fois, la communauté pourra obtenir des items, notamment le plan d'arme Grau 5.56 Focused Store ou encore le skin d'Opérateur Rustcrawler pour Wraith. Au lancement de la saison 8, la boutique en jeu de Call of Duty: Mobile proposera également de nouveaux bundles/packs.

Miniature vidéo

Rendez-vous donc le 4 septembre 2025 pour découvrir le contenu de la saison 8 de Call of Duty: Mobile. Pour rappel, le titre est disponible sur appareils iOS ainsi que sur appareils Android.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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