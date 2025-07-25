Call of Duty: Mobile : La saison 7 révèle sa date de sortie et fera le plein de nouveautés

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 juillet 2025 à 12h09
Call of Duty: Mobile a partagé la date de sortie de sa saison 7, tout en dévoilant des informations sur son contenu.
Call of Duty: Mobile : La saison 7 révèle sa date de sortie et fera le plein de nouveautés
Très prochainement, les joueurs et les joueuses évoluant sur Call of Duty: Mobile vont pouvoir découvrir de nouveaux éléments, grâce à la prochaine saison. D'ailleurs, l'équipe en charge du soft a, récemment, dévoilé la date de sortie de la saison 7 de Call of Duty: Mobile et a détaillé son contenu.

Date de sortie de la saison 7 de Call of Duty: Mobile

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Effectivement, grâce à une publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous savons que la saison 7, baptisée « Courant Fantôme » (« Phantom Current » en anglais) se rendra disponible le 31 juillet 2025, à 02h (heure française). Évidemment, cette toute nouvelle saison introduira plusieurs nouveautés sur Call of Duty: Mobile.

Le contenu de la saison 7 de Call of Duty: Mobile révélé

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Selon les informations partagées dans un récent article sur le site officiel de la franchise, la saison 7 apportera un tout nouveau mode multijoueur de course de véhicules RC-XD sur Call of Duty: Mobile. D'ailleurs, il sera possible de lancer des parties en solo ou bien avec jusqu'à 8 amis, et ce, sur différentes cartes.
Dans le tout nouveau mode multijoueur Turbo - Mini Mayhem, les joueurs peuvent s'affronter avec des voitures RC-XD sur plusieurs cartes. Jouez en solo ou affrontez jusqu'à huit amis dans des compétitions à plusieurs tours. Appuyez à fond sur l'accélérateur pour foncer et dépasser vos adversaires, mais attention : si vous tombez dans une zone mortelle, votre voiture explosera immédiatement et vous devrez réapparaître au point de contrôle le plus proche. Gagnez des courses pour grimper dans le classement et débloquez des skins personnalisés pour vos voitures.
De plus, la saison 7 marquera l'arrivée du Goulag sur Call of Duty: Mobile, par le biais d'un événement à durée limitée. Le 31 juillet prochain, les joueurs et les joueuses pourront également découvrir un nouveau Passe de combat, comportant une branche gratuite et une autre payante. Parmi les récompenses à récupérer, nous retrouvons notamment la LMG MG 82 ou encore une nouvelle série d'élimination. Sans oublier, des apparences d'opérateurs et des plans d'armes.

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Rendez-vous donc le 31 juillet 2025 pour découvrir la saison 7 : Courant Fantôme de Call of Duty: Mobile, qui est disponible sur appareils iOS/Android.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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