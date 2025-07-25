Call of Duty: Mobile : La saison 7 révèle sa date de sortie et fera le plein de nouveautés

Call of Duty: Mobile a partagé la date de sortie de sa saison 7, tout en dévoilant des informations sur son contenu.

Date de sortie de la saison 7 de Call of Duty: Mobile

The grid is corrupted... ⚡️



Season 7: Phantom Current goes live on July 30th at 5 PM PT! pic.twitter.com/lMIsSPTtUd — Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) July 20, 2025

Le contenu de la saison 7 de Call of Duty: Mobile révélé

Dans le tout nouveau mode multijoueur Turbo - Mini Mayhem, les joueurs peuvent s'affronter avec des voitures RC-XD sur plusieurs cartes. Jouez en solo ou affrontez jusqu'à huit amis dans des compétitions à plusieurs tours. Appuyez à fond sur l'accélérateur pour foncer et dépasser vos adversaires, mais attention : si vous tombez dans une zone mortelle, votre voiture explosera immédiatement et vous devrez réapparaître au point de contrôle le plus proche. Gagnez des courses pour grimper dans le classement et débloquez des skins personnalisés pour vos voitures.

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Très prochainement, les joueurs et les joueuses évoluant survont pouvoir découvrir de nouveaux éléments, grâce à la prochaine saison. D'ailleurs,Effectivement, grâce à une publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous savons que. Évidemment, cette toute nouvelle saison introduira plusieurs nouveautés surSelon les informations partagées dans un récent article sur le site officiel de la franchise,. D'ailleurs, il sera possible de lancer des parties en solo ou bien avec jusqu'à 8 amis, et ce, sur différentes cartes.De plus,. Le 31 juillet prochain, les joueurs et les joueuses pourront également découvrir, comportant une branche gratuite et une autre payante. Parmi les récompenses à récupérer, nous retrouvons notamment la LMG MG 82 ou encore une nouvelle série d'élimination. Sans oublier, des apparences d'opérateurs et des plans d'armes.Rendez-vous donc le 31 juillet 2025 pour découvrir la saison 7 : Courant Fantôme de, qui est disponible sur appareils iOS/Android.