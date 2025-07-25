Call of Duty: Mobile : La saison 7 révèle sa date de sortie et fera le plein de nouveautés

Call of Duty Mobile : Redemption Codes (Août 2026)
Retrouvez une liste de tous les Redemption Codes actifs et disponibles sur Call of Duty: Mobile, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
The grid is corrupted... ⚡️— Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) July 20, 2025
Season 7: Phantom Current goes live on July 30th at 5 PM PT! pic.twitter.com/lMIsSPTtUd
Dans le tout nouveau mode multijoueur Turbo - Mini Mayhem, les joueurs peuvent s'affronter avec des voitures RC-XD sur plusieurs cartes. Jouez en solo ou affrontez jusqu'à huit amis dans des compétitions à plusieurs tours. Appuyez à fond sur l'accélérateur pour foncer et dépasser vos adversaires, mais attention : si vous tombez dans une zone mortelle, votre voiture explosera immédiatement et vous devrez réapparaître au point de contrôle le plus proche. Gagnez des courses pour grimper dans le classement et débloquez des skins personnalisés pour vos voitures.De plus, la saison 7 marquera l'arrivée du Goulag sur Call of Duty: Mobile, par le biais d'un événement à durée limitée. Le 31 juillet prochain, les joueurs et les joueuses pourront également découvrir un nouveau Passe de combat, comportant une branche gratuite et une autre payante. Parmi les récompenses à récupérer, nous retrouvons notamment la LMG MG 82 ou encore une nouvelle série d'élimination. Sans oublier, des apparences d'opérateurs et des plans d'armes.
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