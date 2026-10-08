Le mythique mode Zombies de Black Ops 1 est jouable gratuitement sur navigateur

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 octobre 2026 à 18h31
Le légendaire mode Zombies du premier Call of Duty: Black Ops s'invite directement dans votre navigateur web. Sans aucune installation requise, une équipe de passionnés permet désormais de redécouvrir gratuitement ce classique du jeu vidéo, incluant toutes les cartes originales et leurs extensions. Nostalgie garantie.
Le mythique mode Zombies de Black Ops 1 est jouable gratuitement sur navigateur

Il fut un temps où survivre à des vagues infinies de morts-vivants nécessitait une console de salon ou un PC surpuissant. Aujourd'hui, la technologie a fait un bond tel qu'il est possible de revivre ces moments cultes depuis un simple onglet de navigateur. Call of Duty: Black Ops reste l'une des expériences les plus emblématiques de la franchise, et son mode Zombies continue de fasciner des millions de joueurs à travers le monde, qui n'a que peu été égalé depuis. Si vous ne possédez plus votre copie originale, une excellente nouvelle vient de tomber puisqu'un projet amateur permet d'y jouer gratuitement, où que vous soyez.

Une prouesse technique accessible à tous

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C'est par l'intermédiaire du créateur de contenu MrTLexify sur le réseau social X que la trouvaille a été partagée. En suivant un simple lien, n'importe quel internaute peut lancer les dix cartes originales du mode Zombies de Black Ops 1. Mieux encore, l'intégralité des contenus téléchargeables de l'époque est incluse dans cette version. Le tout se lance directement depuis le navigateur, sans le moindre téléchargement lourd ni installation complexe.

Bien que l'idée puisse paraître farfelue, cette itération sur navigateur tourne de manière étonnamment fluide. Les développeurs derrière ce projet ont réussi à recréer le jeu d'origine avec une précision remarquable. Les joueurs peuvent même personnaliser leurs paramètres graphiques et de contrôles, exactement comme s'ils lançaient le titre nativement sur leur ordinateur.

Optimiser son expérience de jeu

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Toutefois, pour profiter pleinement de cette résurrection numérique, quelques ajustements peuvent s'avérer nécessaires. Lors des premières parties, certains utilisateurs ont pu constater des baisses de fluidité, particulièrement dans les zones vastes où les hordes de zombies s'accumulent à l'écran.

Pour pallier ce problème, une manipulation simple est recommandée dans les paramètres de votre navigateur web. Il est vivement conseillé d'activer l'accélération matérielle ou l'utilisation du processeur graphique. Sans cette option, le jeu risque fort de voir ses FPS chuter dès que le nombre de zombies augmente.

Seule ombre au tableau pour les amateurs de coopération, cette version web fait l'impasse sur le mode multijoueur et l'écran scindé. Il faudra donc affronter les morts-vivants en solitaire, ce qui ne retire rien au charme et à la tension de l'expérience originale.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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