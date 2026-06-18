Call of Duty: Black Ops et Black Ops 2 débarquent bientôt sur consoles PlayStation, c'est officiel

Treyarch a, récemment, officialisé le portage de Call of Duty: Black Ops et Black Ops 2 sur consoles PlayStation.

Cela fait un moment maintenant que des rumeurs laissaient entendre que Call of Duty: Black Ops et Call of Duty: Black Ops 2 allaient profiter de portages sur consoles de la génération actuelle. Après plusieurs jours sans réponse officielle, l'annonce est enfin là : Call of Duty: Black Ops et Black Ops 2 vont bel et bien profiter de portages sur PlayStation.

Call of Duty: Black Ops et Black Ops 2 arrivent sur PlayStation

En effet, via une récente publication sur son compte Twitter/X, Treyarch a mis fin à la rumeur en officialisant l'arrivée de Call of Duty: Black Ops et Call of Duty: Black Ops 2 sur consoles PlayStation. Ces portages, créés en partenariat avec Iron Galaxy, sont attendus pour le mois de juillet 2026, mais aucune date de sortie précise n'a été communiquée, à ce jour.

Dans une deuxième publication sur Twitter/X, Treyarch précise bel et bien que ces versions comporteront la campagne, le multijoueur et le mode Zombies de Black Ops et Black Ops 2. Une nouvelle qui devrait ravir toutes celles et ceux qui ont apprécié ces deux opus Call of Duty, sortis en 2010 et 2012.

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Un flou concernant les plateformes visées

Dans cette communication Treyarch mentionne seulement « PlayStation » et ne précise donc pas si la PS4 et la PS5 sont toutes les deux concernées par ces portages de Call of Duty: Black Ops et Call of Duty: Black Ops 2. De plus, le studio ne parle pas d'une potentielle sortie sur consoles Xbox (Xbox One et/ou Xbox Series) ou bien sur Nintendo Switch (Switch 1 et/ou Switch 2). Nul doute que nous en saurons plus à ce sujet dans les prochains jours.

It's official: the original Black Ops and Black Ops 2 are being ported to PlayStation in July, courtesy of our partners at @IronGalaxy. 🤝 pic.twitter.com/uqTZ6u09B5 — Treyarch (@Treyarch) June 17, 2026

Dans tous les cas, rendez-vous en juillet 2026 pour découvrir ou redécouvrir Call of Duty: Black Ops et Black Ops 2, dont les portages doivent débarquer sur consoles PlayStation.