Call of Duty: Black Ops Cold War/Warzone : Comment offrir un cadeau à ses amis ?

Alors qu'il est possible de faire des cadeaux à ses amis dansdepuis plusieurs mois, cette option n'était toujours pas disponible danset. Toutefois, les choses ont changé puisque depuis le 15 juillet dernier, vous pouvez décider d'offrir des bundles, ou même le passe de combat à vos amis.Pour cela, rien de plus simple. Si vous désirez, vous devez simplement vous dirigez sur la page de ce que vous désirez offrir, et c'est alors qu'une nouvelle mention apparaîtra en bas de votre écran avec « Offrir le Passe de combat à un ami » ou « Offrir le pack à un ami ». Une fois que vous aurez appuyé sur la touche demandée, votre liste d'amis s'affichera sur votre écran, et vous n'aurez plus qu'à sélectionner la personne désirée.Toutefois,avant cela, donc assurez-vous que vous l'ayez fait au préalable . Vous pouvez effectuer la manœuvre directement in-game. Aussi, votre cadeau sera directement envoyé si vous disposez d'assez de CP (monnaie du jeu), mais dans le cas contraire, vous devrez réapprovisionner le tout.Enfin, vous pouvez faire plaisir au joueur de votre choix, et ce, qu'importe la plateforme sur laquelle il joue. Pour exemple, si vous êtes un joueur ou une joueuse PlayStation, vous pourrez offrir le Passe de combat à un ami jouant sur Xbox.Pour rappel, Call of Duty: Black Ops Cold War et Call of Duty: Warzone sont disponibles sur PlayStation, Xbox et PC. Avec les dernières rumeurs, nous nous attendons désormais à voir apparaître un événement spécial , et ce directement dans le battle royale, afin d'avoir la révélation de Call of Duty: Vanguard.