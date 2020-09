Call of Duty: Black Ops Cold War : Tout savoir sur l'annonce du multijoueur

Nouvelles cartes

Un mode inédit dévoilé

Amélioration du gameplay

Annoncé officiellement au mois d'août dernier,. Le but de celui-ci ? Dévoiler quelques images de gameplay, confirmant par la même occasion l'arrivée de certains modes, dont un nouveau qui avait fuité il y a quelques jours.Lors de la révélation, nous avons pu découvrir que celui-ci allait être fourni en nouveautés.et notamment. De plus, d'autres maps se sont révélées aveca affirmé avoir travaillé sur celles-ci de façon à proposer des environnements réels aux joueurs. L'équipe de développement a donc façonné les cartes en se basant sur des sources authentiques du monde réel.Durant leurs parties,, afin de se livrer à des combats extrêmes. Comme le démontrent les images du trailer, des armes lourdes seront disponibles sur ces derniers, et offriront de belles batailles.Après cela,. Ce mode se présente donc en, et l'une des équipes devra escorter un joueur qui aura été désigné comme étant le VIP. La difficulté réside dans le fait que les joueurs n'auront qu'une seule vie pour parvenir au but, le respawn étant désactivé.Ce n'est pas le seul mode à avoir été présenté, puisque les joueurs ont pu découvrir ou redécouvrir, mélangeant donc les armes de l'infanterie et les véhicules. De plus,, ce dernier allant jusqu'à 40 joueurs et opposant ainsi 10 équipes de 4 joueurs.Comme nous pouvions nous y attendre,, rendant certains mouvements plus réalistes que dans les opus précédents. De ce fait, lorsque les joueurs s'adonneront à quelques glissades, ces derniers se retrouveront accroupis et non entièrement debout une fois l'action terminée.En outre, la sonorisation du jeu a été retravaillée de façon à ce que les tirs soient plus facilement repérables par les joueurs. La PS5 permettra la prise en charge du retour haptique et des gâchettes adaptatives avec sa nouvelle manette DualSense, ainsi que la technologie audio 3D de la console.Pour rappel,sera disponible le 13 novembre prochain sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X. Une bêta sera organisée en amont de ce lancement