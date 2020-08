La date de sortie de Call of Duty: Black Ops Cold War a fuité

Le multijoueur révélé le 9 septembre

Alors que nous allons en savoir un peu plus à propos de Call of Duty: Black Ops Cold War ce 26 août, avec une révélation directement dans Warzone , les joueurs s'impatientent déjà et souhaiteraient en savoir davantage. C'est pourquoi les datamineurs ne cessent de scruter le moindre indice, et leurs dernières recherches semblent fructueuses, puisqueAinsi, à en croire ces rumeurs,, soit un peu plus tard que les années précédentes, probablement dû à la crise sanitaire. Cette date de sortie ne concernerait que les consoles de la génération actuelle, mais le titre se rendra bien disponible sur Xbox Series X et PS5.Pour ce qui est du multijoueur et de ses nouveautés, il faudra patienter encore quelques jours,Cependant, en attendant une quelconque officialisation de la part d'Activision, Treyarch ou Raven, respectivement en charge de l'édition et du développement, nous vous conseillons de prendre les informations données ci-dessus avec des pincettes.