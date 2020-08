Call of Duty: Black Ops Cold War : Détail des différentes éditions et précommandes

Contenu des différentes éditions

Édition Standard

Un accès à la bêta ouverte

Pack Opérateur Woods pour Modern Warfare et Warzone

Plan d'arme pour fusil d'assaut pour Modern Warfare et Warzone

Pack d'armes Guerre froide

Édition Ultime

Un accès à la bêta ouverte

Pack Opérateur Woods pour Modern Warfare et Warzone

Plan d'arme pour fusil d'assaut pour Modern Warfare et Warzone

Pack d'armes Guerre froide

Pack Guerre froide Air, terre et mer

Pack Passe de Combat de la Saison 1

Édition Cross-gen

Un accès à la bêta ouverte

Pack Opérateur Woods pour Modern Warfare et Warzone

Plan d'arme pour fusil d'assaut pour Modern Warfare et Warzone

Pack d'armes Guerre froide

Accès à la version PS5 sans frais supplémentaires

Où précommander Black Ops Cold War ?

Quelques jours après l'officialisation der, Activision et Treyarch nous en ont dit un peu plus à propos de cet épisode, qui. Pour patienter, le. En prime, nous apprenons que ce Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible en précommande sur toutes les plateformes.Pour le moment, seules deux éditions ont vu leur contenu être totalement détaillé : l'Édition Standard et l'Édition Ultime. Une Édition Cross-gen est disponible sur consoles, sans aucun contenu supplémentaire si ce n'est un accès garanti à la version next-gen.Le tout est vendu pour la somme de 59,99 euros sur PC et 69,99 euros sur consoles.Le tout est vendu 89,99 euros sur PC et 99,99 euros sur consoles.Le tout est vendu pour la somme de 74,99 euros.Il est important de noter queVous pouvez précommander le prochain Call of Duty sur le store de votre plateforme, à savoir Battle.net sur PC, PS Store et Microsoft Store . Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à ouvrir les précommandes, à moindre coût arrivera donc le 13 novembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One, et sera lancée sur Xbox Series X et PlayStation 5 dès que ces dernières seront disponibles.