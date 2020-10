Thanks #BlackOpsColdWar fans everywhere, you’ve made the Multiplayer Beta the most downloaded in Call of Duty history. pic.twitter.com/ETLyRWkIwr — Call of Duty (@CallofDuty) October 22, 2020

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Il y a quelques jours, les joueurs PS4 ont eu la possibilité de tester Call of Duty: Black Ops Cold War lors d'une alpha ouverte , et il s'était avéré que. Une fois encore, il semblerait que les joueurs deétaient au rendez-vous, puisque, avec cette fois-ci toutes les plateformes confondues (Xbox One, PC et PS4),Sur les réseaux sociaux,. Cependant, le studio n'a pas annoncé de chiffre, mais nous pouvons imaginer que le nombre de téléchargements était conséquent.Si les joueurs étaient nombreux à vouloir tester, c'est parce que ce dernier est attendu, puisqu'il s'agit du retour de la licence Black Ops, telle que nous la connaissons. C'était également l'occasion pour les joueurs toutes plateformes confondues de pouvoir jouer ensemble, et ce, malgré les tricheurs que certains ont rencontrés lors de quelques parties Pour rappel, Call of Duty: Black Ops Cold War sortirasur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X.