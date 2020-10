Call of Duty: Black Ops Cold War : Les tricheurs déjà présents dans la bêta

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Activision et Treyarch ont ouvert leur bêta aux joueurs PC et Xbox One, permettant à toute la communauté ou presque de jouer au prochain Call of Duty.Cependant, tout ne s'est pas passé comme prévu., et ce, malgré le fait qu'il ne s'agisse que de sa version bêta. Déjà nombreux dans Call of Duty: Warzone , ces derniers n'ont pas hésité à envahir le prochain titre de Treyarch, quitte à se faire prendre la main dans le sac. Sur les réseaux sociaux, et notamment Reddit, certains utilisateurs commen'ont pas hésité a publié quelques vidéos de ces tricheurs.De ce fait, comme l'a remarqué Eurogamer . Aussi, si cette façon d'agir est stupide, elle l'est d'autant plus sur la bêta de Call of Duty: Black Ops Cold War puisque la progression des joueurs sera réinitialisée lors de la sortie du titre.Pour rappel, Call of Duty: Black Ops Cold War sera disponiblesur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X.