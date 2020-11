Call of Duty: Black Ops Cold War : Heure de sortie en France

Heure de sortie de Call of Duty: Black Ops Cold War

PlayStation 4 Disponible à partir de 00h01 le 13 novembre.

Xbox One et Xbox Series X/S Disponible à partir de 00h01 le 13 novembre.

PC Disponible à partir de 6h00 le 13 novembre selon Charlie Intel. Notez que la version PC n'est disponible que via Battle.net, le launcher d'Activision-Blizzard.



Après de nombreuses semaines d'attente,est sur le point de se rendre disponible sur toutes les plateformes, à savoir PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S. S'il est d'ores et déjà possible de le pré-télécharger pour en profiter sans attendre, reste à savoir à quelle heure son contenu sera débloqué. Vous pouvez retrouver ci-dessous les horaires selon la plateforme sur laquelle vous êtes, pour ne pas en perdre une miette.Comme la plupart des jeux de cette ampleur, la nouvelle itération de la franchisesortira dès 00h01 sur la quasi-totalité des supports. Toutefois, les joueurs PC devront, semble-t-il, patienter quelques heures de plus, puisque les serveurs n'ouvriront qu'à partir de 6h00 (heure française).En bref, voiciPour rappel, la première saison pour le mode multijoueur ne sera pas lancée tout de suite, puisque le contenu sera introduit au début du mois de décembre. Vous pouvez avoir de plus amples informations ici