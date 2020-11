Quand pré-télécharger Call of Duty: Black Ops Cold War sur PC ?

Quand pré-télécharger Call of Duty: Black Ops Cold War sur PS4 et PS5 ?

Quand pré-télécharger Call of Duty: Black Ops Cold War sur Xbox One et Xbox Series X/S ?

Le lancement mondial deest programmé pour le 13 novembre prochain, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S. Toutefois, étant donné que sa taille est assez importante,, sur les différentes plateformes, afin d'en profiter dès l'ouverture des serveurs.Nous vous détaillons ci-dessous les différents horaires à savoir, puisque ces derniers ne sont pas les mêmes selon la plateforme.Le, heure française. Notez qu'ici, les joueurs pourront directement choisir les modes à installer, puisque la taille totale du jeu est assez conséquente (82 Go). Qui plus est, Black Ops Cold War ne sera disponible sur PC que par l'intermédiaire du Battle.net. Pour être sûr que votre PC le fasse tourner correctement, vérifiez les configurations demandées , heure française. Sur PS5, il est programmé pour le 12 novembre, mais étant donné que la console n'arrive chez nous (en France) que le 19 novembre, il ne sera pas possible de pré-télécharger Call of Duty: Black Ops Cold sur PS5.Concernant la taille du jeu, 95 Go seront requis sur PS5 et 133 sur PS5. Mais les modes non utilisés pourront être désinstallés pour gagner de la place.. Cependant, il faudra patienter jusqu'au 10 novembre pour la Xbox Series X/S.La taille du jeu sera sensiblement la même que sur les consoles de Sony, avec 93 Go sur Xbox One et 136 sur Xbox Series X/S, toujours avec la possibilité de désinstaller les modes inutiles.