Call of Duty: Black Ops Cold War : La roadmap de la saison 1 dévoilée

Launch is only the beginning for #BlackOpsColdWar.



Nuketown '84.

New Zombies modes.

2v2 Gunfight comes to #BlackOpsColdWar.

Epic free content.

New maps, modes, weapons, secrets, and more. pic.twitter.com/9970FtYhmk — Call of Duty (@CallofDuty) November 5, 2020

Activision a dévoilé lade Call of Duty: Black Ops Cold War dont le lancement est programmé pour, moins d'un mois après la sortie du titre. Dans la continuité de l'épisode précédent , de nouvelles saisons se succèderont au fil du temps, apportant chacune son lot de contenu inédit. Bien que cette dernière ne semble pas exhaustive, une liste des nouveautés de cette première saison accompagne cette annonce.Comme nous pouvons le voir-ci dessus, cette « la plus grosse année de Black Ops commence » et s'annonce très riche en contenu avec notamment l'arrivée de, une nouvelle version de la carte culte de la série des Black Ops.Bien que nous ayons très peu d'informations à ce sujet, deapparaîtront également, mais aussisur cet opus. Tout cela sera saupoudré de « contenu épique et gratuit » et s'ajoutera à des « nouvelles maps, modes, armes, secrets et bien plus ». Sans plus de précisions sur la nature, entre autres, des nouvelles armes. Nous pouvons supposer que ce sera le cas pour la Groza et le Striker (tenue par Adler, sur la gauche), que l'on aperçoit sur la photo, mais cela ne reste qu'au stade d'hypothèse.Enfin, il y a la fameuse mention « Classified Warzone Experience » qui reste mystérieusement floue.de Modern Warfare et Warzone avec Black Ops Cold War ? Pour plus d'informations à ce sujet, nous vous invitons à (re)consulter cet article Heureusement, il ne faudra pas attendre trop longtemps après la sortie du titre pour éclaircir les zones d'ombre de cette annonce et pour profiter de tout ce contenu. Pour rappel, Call of Duty: Black Ops Cold War est prévu poursur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC, alors queprochain.