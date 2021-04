Call of Duty 2021 (Vanguard) devrait sortir sur PS4 et Xbox One

WW2 Vanguard is going to be held back so bad by previous generation consoles, and from my understanding they are planning previous gen for both Vangaurd and IW's next title. pic.twitter.com/PmokyHP0BU — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) April 18, 2021

Tom Henderson a récemment partagé de nouvelles informations à propos du, qui devrait arriver en fin d'année. Contrairement à Battlefield, son concurrent, qui n'a rien sorti depuis 2018 et qui semble se focaliser sur la next-gen , pour tirer parfaitement parti des composants de ces consoles,Même si cela doit être pris avec des pincettes, puisque ce n'est pas officiel, ce choix pourrait ne pas être le plus judicieux. Bien que les joueurs PS4 et Xbox One pourront profiter de la licence pendant encore quelque temps, la qualité du jeu sera sans aucun doute affectée par ce choix sur les autres plateformes, puisque les développeurs ne pourront pas élever les graphismes et la qualité globale du jeu, bloqués par la puissance de la old-gen., si la qualité du Call of Duty 2021 ( nommé Vanguard pour le moment ) n'est pas au rendez-vous.Qui plus est, Tom Henderson explique que le. Nous en sommes toutefois encore très loin, et les choses peuvent très vite évoluer, que ce soit pour cette fin d'année et la suivante. Mais actuellement,