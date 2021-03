Call of Duty 2021 : Son nom de code serait Vanguard et se déroulerait dans les années 50

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Même si nous sommes encore loin de la sortie de, de plus en plus de joueurs se demandent à quoi ils auront affaire dans l'épisode qui sortira très probablement entre octobre et novembre de cette année. Une première vague de rumeurs, il y a quelques semaines, avait indiqué que nous devrions nous retrouver dans les années 1950 , après la Seconde Guerre mondiale, et que la guerre de Corée aurait une place importante dans le récit.Plus récemment, de nouveaux bruits de couloir évoquent maintenant. C'est en tout cas ce qu'avance ModernWarzone, qui explique que ses sources lui permettent d'affirmer que ce nouvel épisode aura des liens avec les années 50, mais qu'il est encore difficile d'être sûr du contexte qui nous fera voyager à cette époque. Le leaker confirme encore une fois queSans grande surprise, ModernWarzone explique également que ce nouvel épisode proposera du contenu en lien avec Warzone. Bien évidemment, Activision n'a pas encore confirmé ou infirmé ces rumeurs, et il va falloir patienter encore quelque temps avant d'en savoir plus. Les premières informations officielles pourraient être partagées au début de l'été.